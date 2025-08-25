V Dolnom Kubíne sa bude písať história. Okamih, na ktorý sme čakali 30 rokov, vraví manažérka

DOLNÝ KUBÍN. Už iba niekoľko hodín ostáva do štartu úvodného zápasu historicky prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien, ktoré sa v Dolnom Kubíne budú konať od 26. - 31. augusta 2025.
V utorok o 16.00 h si v úvodnom zápase šampionátu zmerajú sily Austrália a USA.
Do Dolného Kubína pricestovalo vyše sto najlepších parahokejistiek sveta. Na šampionáte bude štartovať 6 tímov – USA, Kanada, Veľká Británia, Austrália, Nórsko a Výber sveta.
Okamih, na ktorý sa čakalo
„Toto je okamih, na ktorý sme čakali 30 rokov,“ povedala senior manažérka medzinárodnej parahokejovej federácie (WPIH), ktorou je Michelle Laflammová.
„Je to tu naozaj úžasné. Bola som tu už v novembri, keď sa uskutočnil kemp a stretla som niektoré hráčky zo Slovenska, ale teraz byť tu počas majstrovstiev sveta, vidieť všetky detaily, ktoré organizátori pripravili, branding štadióna, billboardy a podobne, je naozaj skvelé,“ doplnila v tlačovej správe Slovenského paralympijského výboru.
Tomáš Varga, riaditeľ medzinárodných vzťahov SPV a zástupca riaditeľa turnaja, sa vyjadril k výzvam, ktoré na organizátorov čakali: „Bolo ich viacej, nakoľko sa MS žien v parahokeji organizujú prvýkrát v histórii.
Je to veľmi dôležitý míľnik v rámci parahokeja ako takého. Je to jedna z podmienok, ktorá pomôže tomu, aby sa tento šport mohol časom dostať na paralympijské hry. Pevne veríme, že sa to podarí.“
V Dolnom Kubíne sa už konali viaceré udalosti ako kempy alebo menšie turnaje, no MS budú mať historickú premiéru a som nadšená, že je to práve v tomto meste. Fakt, že ženské MS v parahokeji sú realitou, je obrovským úspechom.
Globálne je to naozaj veľká udalosť. V roku 2022 sme oficiálne oznámili, že v roku 2025 sa budú konať ženské MS. Dokázali sme tento záväzok naplniť, dali sme do toho všetko naše úsilie. Ďalšou výzvou je dostať ženský parahokej na paralympiádu. MS vnímame ako signál do budúcnosti, že tento šport bude rásť a je potrebné s ním počítať,“ podotkla.
„Prvé mužské MS sa konali už viac ako 30 rokov dozadu, takže bol najvyšší čas, aby sme mohli usporiadať aj ženský šampionát. Sme vďační Slovenskému paralympijskému výboru aj mestu Dolný Kubín, že dokázali zorganizovať takýto šampionát,“ dodala Laflammová.
Pocta pre mesto
Ako veľkú poctu vníma šampionát primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
„Sme veľmi hrdí, že práve naše mesto sa stalo súčasťou histórie. Vnímame to ako vyvrcholenie spolupráce medzi nami a paralympijským výberom, ktorá sa začala pred štrnástimi rokmi a neustále sa zlepšuje.
Sme radi, že sme všetko zvládli spoločnými silami. SPV poskytol maximálnu súčinnosť. My sa snažíme budovať dobré mesto pre život bez bariér,“ vyjadril sa na pondelkovom brífingu.
Manažér mužskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb, bude zároveň pôsobiť ako asistent Jakuba Novotného pri Výbere sveta.
„Organizácia MS je zásluhou všetkých ľudí, ktorí boli pri vzniku parahokeja na Slovensku a tu v Dolnom Kubíne. Veľmi sa tešíme a nevieme sa už dočkať prvého zápasu. Dolný Kubín je centrom parahokeja na Slovensku,“ povedal.
Rastúca popularita
Popularita parahokeja vo svete rastie.
„Ženský šport sa len postupne etabluje aj u zdravých športovcov a zdravotne znevýhodnení nemajú na ženskej úrovni veľa športov, sú tam len florbal na elektrických vozíkoch a boccia.
Verím tomu, že tieto MS spopularizujú parahokej, prídu ďalšie dievčatá a že do piatich rokov vytvoríme aj družstvo žien,“ dúfa Dráb.
Slovensko síce na MS nebude mať samostatný tím, ale za Výber sveta nastúpia obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková.
„Je to pre mňa nový zážitok, predtým som nič podobné neabsolvovala. Veľmi si vážim, že môžem byť súčasťou takejto udalosti. Verím, že sa nám podarí čo najskôr sa zohrať, aby sme dopadli čo najlepšie,“ uviedla Šimáková.
„Je to veľká česť, že som sa dostala na takéto vrcholné podujatie. Krajšie je to o to, že sa koná na Slovensku. Príprava bola veľmi náročná. Mali sme veľa kempov, tréningov na ľade aj v posilňovni. Dúfam, že sa to vyplatilo,“ doplnila Hozáková.
Program MS v parahokeji žien
A-skupina:
26. augusta, 16.00 h: Austrália - USA
27. augusta, 16.00 h: Nórsko - Austrália
28. augusta, 16.00 h: USA - Nórsko
B-skupina:
26. augusta, 19.30 h: Výber sveta - Kanada
27. augusta, 19.30 h: Veľká Británia - Výber sveta
28. augusta, 19.30 h: Kanada - Veľká Británia
Zápasy o umiestnenie:
30. augusta, 12.30 h: o 5. miesto
30. augusta, 16.00 a 19.30 h: semifinále
31. augusta, 15.30 h: o 3. miesto
31. augusta, 19.00 h: finále