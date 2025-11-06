Slovenskí parahokejisti prehrali aj druhý zápas v boji o ZPH, podľahli Japonsku

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026
Slovensko - Japonsko 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 34. Korman, 39. Ligda - 28. Ukai, 43. Itó, 45. Kumagai
JESSHEIM. Slovenskí reprezentanti v parahokeji neuspeli vo svojom druhom vystúpení na kvalifikačnom turnaji na zimné paralympijské hry 2026.
V nórskom Jessheime podľahli vo štvrtok Japonsku 2:3.
Kvalifikačný turnaj sa bude hrať do 10. novembra, miestenku na olympiádu do Milána si vybojujú prvé dva zo šiestich tímov.
Slovákov, ktorí na úvod zdolali Kazachstan 6:0, čakajú ešte súboje so Švédskom, Nórskom a Kórejskou republikou.