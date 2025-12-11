Päťnásobne drahšie ako pred štyrmi rokmi v Katare. FIFA je pod paľbou kritiky

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) čelí výzve, aby pozastavila predaj vstupeniek na majstrovstvá sveta 2026.
Podľa organizácie Európski futbaloví fanúšikovia (FSE) sú prvé lístky v ponuke päťnásobne drahšie, ako boli pred štyrmi rokmi v Katare. Informovala o tom agentúra DPA.
„Sme ohromení vydieračskými cenami zo strany FIFA. Považujeme ich za monumentálnu zradu tradícií MS a ignorovanie príspevku divákov k celkovému vizuálnemu zážitku zo stretnutia.
Vyzývame FIFA, aby zastavila predaj, prehodnotila cenu lístkov, zapojila do diskusie všetky zúčastnené strany a rešpektovala tradíciu, princíp univerzality a kultúrny význam MS,“ zverejnila organizácia so sídlom v Hamburgu.