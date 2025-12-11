Päťnásobne drahšie ako pred štyrmi rokmi v Katare. FIFA je pod paľbou kritiky

Prezident FIFA President Gianni Infantino a trofej pre víťaza MS.
Prezident FIFA President Gianni Infantino a trofej pre víťaza MS. (Autor: TASR/AP)
11. dec 2025 o 17:58
Organizácia Európski futbaloví fanúšikovia (FSE) vyzývajú k náprave.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) čelí výzve, aby pozastavila predaj vstupeniek na majstrovstvá sveta 2026.

Podľa organizácie Európski futbaloví fanúšikovia (FSE) sú prvé lístky v ponuke päťnásobne drahšie, ako boli pred štyrmi rokmi v Katare. Informovala o tom agentúra DPA.

„Sme ohromení vydieračskými cenami zo strany FIFA. Považujeme ich za monumentálnu zradu tradícií MS a ignorovanie príspevku divákov k celkovému vizuálnemu zážitku zo stretnutia.

Vyzývame FIFA, aby zastavila predaj, prehodnotila cenu lístkov, zapojila do diskusie všetky zúčastnené strany a rešpektovala tradíciu, princíp univerzality a kultúrny význam MS,“ zverejnila organizácia so sídlom v Hamburgu.

Prezident FIFA President Gianni Infantino a trofej pre víťaza MS.
Prezident FIFA President Gianni Infantino a trofej pre víťaza MS.
Päťnásobne drahšie ako pred štyrmi rokmi v Katare. FIFA je pod paľbou kritiky
dnes 17:58|2
