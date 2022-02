Režisérem závěrečného ceremoniálu je stejně jako na čínské letní olympiádě před 14 lety a také na slavnostním zahájení her Čang Ťi-mou. Samotný průběh po umělecké stránce je tradičně překvapením, tvůrci by se měli vrátit k vrcholným sportovním okamžikům právě skončených her a ceremoniálem by mělo rezonovat téma Pekingu jako prvního dějiště letní i zimní olympiády.