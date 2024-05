Dortmund otupil ofenzívne zbrane Paríža, do odvety pôjde v sľubnej výhode

Liga majstrov - prvý zápas semifinále

Dortmund: Kobel – Ryerson (87. Wolf), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi (83. Reus), Brandt (87. Nmecha), Sancho – Füllkrug (90.+1 Moukoko)

Dortmund dal o sebe opäť výraznejšie vedieť až na konci prvej polhodiny, no nádejnú strelu Brandta spoza šestnástky zastavil hlavou Marquinhos.

II. polčas:

PSG nemal v prvom polčase ani jednu strelu do priestoru bránky, zmenilo sa to až v 48. minúte - prvý zákrok si brankár domácich Kobel zapísal po pokuse Barcolu z diaľky, no nemal s ním žiadne starosti.

O tri minúty neskôr mala Borussia dvakrát veľké šťastie, keď najskôr Mbappe trafil ľavú a o niekoľko sekúnd Hakimi aj pravú žrď domácej bránky.