ONLINE: 3. deň na ME v atletike 2024 dnes LIVE

Mistrovství Evropy v atletice v Římě má před sebou svůj třetí soutěžní den. V dopoledním programu nalezneme také dvě medailové disciplíny. Jednat se bude o půlmaratony mužů a žen. Letošní evropský šampionát nasazuje právě půlmaratony místo tradičních maratonů, které se běžely ještě na posledním šampionátu v Mnichově.



Do ženského půlmaratonu nastoupí i dvě české reprezentantky Moira Stewartová a Tereza Hrochová. Ve startovním poli je celkem 69 žen, takže na prvních kilometrech to bude pořádná divočina.



Další program nedělního denního programu obstarají rozběhy a kvalifikace. V technických disciplínách se jedná o kvalifikace ženského kladiva, mužského trojskoku a mužské výšky, do které nastoupí také Jan Štefela a Marek Bahník. Zatímco Štefela by neměl scházet mezi postupujícími do finále, Bahník to bude mít složité, jelikož kvalifikační limit je dva centimetry nad jeho osobákem.



Na dráze bude mít česká atletika mnohem bohatější zastoupení. V rozbězích na 200 metrů nastoupí Eduard Kubelík, což je evropská desítka, a Tomáš Němejc. Na ženské čtvrtce s překážkami pak půjde do akce evropská devítka Nikola Jíchová s osobákem pod 55 sekund. Na stejně trati, avšak v podání mužů, se pak můžeme těšit na starty Víta Müllera, Adama Smolky a Martina Tučka.