ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE

Pořadí týmů po 12. etapě



1. Ineos-Grenadiers 145:35:18 hod

2. Trek-Segafredo +1:51

3. Team DSM +8:58

4. Team BikeExchange +9:35 min

5. EF Education-Nippo +13:04

6. Deceuninck-Quick-Step +16:38

7. Team Jumbo-Visma +19:24

8. Astana – Premier Tech +29:41

9. Bahrain-Victorious +32:44

10. Movistar Team +36:50

Pořadí bodovací soutěže po 12. etapě (fialový trikot)



1. Peter Sagan (SVK) Bora – hansgrohe 108 bodů

2. Fernando Gaviria (COL) UAE-Team Emirates 91

3. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 91

4. Elia Viviani (ITA) Cofidis 79

5. Giacomo Nizzolo (ITA) Team Qhubeka Assos 76

6. Francesco Gavazzi (ITA) EOLO-Kometa 42

7. Matteo Moshetti (ITA) Trek-Segafredo 42

8. Filippo Tagliani (ITA) Androni Giocattoli-Sidermec 39

9. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 39

10. Filippo Fiorelli (ITA) Bardiani SF Faizane 39

Pořadí vrchařské soutěže po 12. etapě (modrý trikot)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 96 bodů

2. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 48

3. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 24

4. Bauke Mollema (NED) Trek – Segafredo 23

5. Giulio Ciccone (ITA) Trek – Segafredo 20

6. Francesco Gavazzi (ITA) EOLO-Kometa 17

7. Vincenzo Albanese (ITA) Eolo-Kometa Cycling Team 16

8. Gianluca Brambilla (ITA) Trek – Segafredo 15

9. Rein Taaramäe (EST) Intermarché-Wanty-Gobert 13

10. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step 13

Celkové pořadí po 12. etapě (růžový trikot)



1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 48:29:23 hod

2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +45 s

3. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious +1:12 min

4. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +1:17

5. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange +1:22

6. Emanuel Buchmann (GER) Bora – hansgrohe +1:50

7. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +2:22

8. Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo +2:24

9. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +2:49

10. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +3:15

...

50. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +44:59

117. Peter Sagan (SVK) Bora – hansgrohe +1:53:51 hod

Konečné pořadí 12. etapy



1. Andrea Vendrame (ITA) AG2R Citroën Team 5:43:48 hod

2. Christopher Hamilton (AUS) Team DSM... stejný čas

3. Gianluca Brambilla (ITA) Trek – Segafredo +15 s

4. George Bennett (NZL) Team Jumbo-Visma +15

5. Giovanni Visconti (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè +1:12 min

6. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team +1:25

7. Nicolas Edet (FRA) Cofidis +1:47

8. Simone Petilli (ITA) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux +1:47

9. Mikkel Honoré (DEN) Deceuninck – Quick Step +3:00

10. Simone Ravanelli (ITA) Androni Giocattoli – Sidermec +4:19

...

48. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +10:14

159. Peter Sagan (SVK) Bora – hansgrohe +26:13

Vítězem 12. etapy Gira d’Italia se stal italský závodník Andrea Vendrame. Byl součástí denního úniku, který se dlouho formoval a nakonec obsahoval čtrnáct jezdců. Ti postupně odpadali hlavně v posledním kategorizovaném stoupání, po němž zůstali na čele poslední čtyři jezdci. Nejlépe si počínal právě Andrea Vendrame, který závěrečné dva kilometry odjel na čele a odrazil nápor druhého Christophera Hamiltona. Gianluca Brambilla s Georgem Bennettem finiš přetaktizovali a museli se spokojit s třetím, respektive čtvrtým místem.



V bitvě o celkové pořadí se nic nezměnilo, favorité totiž dojeli pospolu. S pelotonem se po celou dobu udržel i český reprezentant Jan Hirt. Peter Sagan si v posledním kopci z hlavního balíku vystoupil, cílem nakonec projel na 159. místě s velkou ztrátou.

12. etapa skončila.

Cíl Vincenzo Nibali projel cílem s náskokem sedmi vteřin na hlavní balík. Cyklisté na celkové pořadí dojeli pospolu.

Pelotonu zbývají do cíle poslední dva kilometry.

Ve sjezdu prodává své zkušenosti Vincenzo Nibali. Zkušený Ital poodjel pelotonu a je pravděpodobné, že oproti hlavnímu balíku získá nějaké vteřiny navíc.

Cíl Na dojezd pelotonu si ještě musíme zhruba šest minut počkat. Mezitím dojíždí do cíle další uprchlíci, kteří nevydrželi až do konce. Pátý dojel Visconti, šestý nejlepší vrchař Bouchard.

Cíl Bitvu o třetí místo zvládl Gianluca Brambilla. Společně s Bennettem patřili mezi největší favority úniku, jenže doplatili na osobní neshody. Jak se říká, dva se perou, třetí se směje.

Cíl ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk Dvanáctou etapu vyhrál Andrea Vendrame! Závěr zvládl skvěle. Celý kilometr odtáhl před Hamiltonem, jemuž nastoupil dvě stě metrů před cílem. Australan nedokázal zareagovat.

1km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk Do konce etapy zbývá poslední kilometr! Andrea Vendrame přidal a předjel Hamiltona. Vytvořil si mírný, nicméně určitě nelze hovořit o rozhodujícím náskoku. Hamilton bojuje jako lev.

2km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk Dopředu vystartoval Christopher Hamilton, do háku se okamžitě zavěsil Andrea Vendrame. Naopak Bennett s Brambillou ztrácejí!

3km Situace v hlavním balíku se uklidnila. Egan Bernal vzal situaci do svých rukou a z vlastními silami smazal drobný náskok Nibaliho s Cicconem.

4km Bennett byl dostižen a zase zaútočil Gianluca Brambilla. I v tomto případě neúspěšně. Andrea Vendrame naopak zůstává klidným, dosavadní ataky soupeřů zatím odrazil bez problémů.

5km Ciccone s Nibalim zůstávají před pelotonem, ale ne nijak výrazně. k dobru mohou mít maximálně deset vteřin, i členové týmu INEOS Grenadiers totiž jedou velmi rychle.

6km George Bennett jede na obrovské tiziko, což mu zatím přináší kýžené ovoce. Mírné problémy měl v levotočivé zatáčce, přesto drží mírný náskok.

7km Na čele mezitím znovu nastoupil Gianluca Brambilla. Bennett reagoval téměř okamžitě, Hamilton a Vendrame pár vteřinek ztratili.

8km Nakonec dochází k souboji i mezi jezdci o celkové pořadí! Vincenzo Nibali vystartoval kupředu a v závěsu za ním povyjel jeho týmový kolega Giulio Ciccone.

Passo del Carnaio (vrchařská prémie 3. kategorie)



1. Gianluca Brambilla (ITA) Trek – Segafredo 9 bodů

2. George Bennett (NZL) Team Jumbo-Visma 4

3. Christopher Hamilton (AUS) Team DSM 2

4. Andrea Vendrame (ITA) AG2R Citroën Team 1

9km Poslední vrchařskou prémii pro sebe uzmul Gianluca Brambilla. Ital zkusil nastoupit konkurentům, jenže ani on nebyl úspěšný.

10km George Bennett moc dobře věděl, že musí zaútočit. Učinil tak, jenže se ocitl příliš brzy a trojice soupeřů zůstala přilepená na Novozélanďanovi.

10km Uprchlíci před sebou mají poslední úsek stoupání. Cílová pasáž by měla nejvíce vyhovovat Vendramemu, proto ostatní usilují o jeho odpárání.

11km V hlavním poli se k žádnému dramatu neschyluje. Závodníci jedoucí na celkové pořadí jedou pospolu, žádné útoky zatím nepřicházejí.

11km Byl to boj, ale čtveřice je znovu pospolu. Dvojice největších favoritů Bennet, Brambilla docvakla australsko-italské duo Hamilton, Vendrame.

12km Nakonec překvapivě nastoupil Hamilton, jenž se během pár chvil dotáhl na Vendrameho. Bennett s Brambillou zůstávají v mírné ztrátě.

13km Ze sedla vystoupil George Bennett, avšak Gianluca Brambilla se ho dokázal udržet, stejně tak Christopher Hamilton. Náskok Vendrameho spadl na sedm sekund.

13km Andrea Vendrame jede výborně. Ital si drží konstantní náskok kolem dvanácti sekund. O vítězství ho může připravit už jen jeden z trojice Bennett, Hamilton a Brambilla.

14km Z hlavního balíku si vystoupil Peter Sagan. Pro slovenského sprintera bude důležitá etapa, ta je totiž jako dělaná pro spurtéry.

15km Okruh favoritů se nadále snižuje. Ze skupiny pronásledovatelů odpadl Nicolas Edet, stejně tak Giovanni Visconti.

15km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk Nastoupil George Bennett, avšak ostatní také vystoupili ze sedla a jeho nástup zachytili. Naopak zabral Andrea Vendrame, jenž si začíná budovat možná klíčový náskok!

16km Další body do vrchařské soutěže Geoffrey Bouchard nepřidá. I tento Francouz má nejlepší pasáže etapy za sebou, i jemu došlo.

16km Vysokou daň si za svou aktivitu vybral i Mikkel Honoré. Společně s ním odpadli i Vincenzo Albanese a Simone Ravanelli.

18km Ze souboje o vítězství vypadává Dries De Bondt. Belgičan byl hodně vidět, avšak síly si viditelně nerozložil úplně ideálně, na konkurenty začíná ztrácet.

20km Členové denního úniku zdolávají první metry kopce 3. kategorie. na vrchol vystoupají závodníci devět kilometrů před cílem, o etapovém vítězi by měl rozhodnout následný sjezd.

22km Novozélandský mistr George Bennett odjel vrátit vestu do týmového vozu. Do začátku posledního hodnoceného stoupání zbývá poslední kilometr, začíná jít do tuhého!

24km Mikkel Honoré vedoucí závod zpomalil, což mělo za následek opětovné rozšíření vedoucí skupiny. Do ní se vrátili Bouchard, Tesfazion, i Visconti.

26km V pelotonu se již delší dobu neděje nic zajímavého. Bernal a další cyklisté bojující o celkové pořadí jedou pospolu, v hlavním poli se drží Sagan i Hirt.

28km Ani Tesfazion nepatří mezi nejlepší sjezdaře. Eritrejec volí jistější způsob jízdy, proto i on začal ztrácet s úplným čelem. Nyní jede po boku Boucharda.

30km Mírný náskok si naopak vypracoval Mikkel Honoré. Čtyřiadvacetiletý Dán ze stáje Deceuninck – Quick Step disponuje pětivteřinovým náskokem.

32km Kromě Boucharda má problémy i Giovanni Visconti. Člen druhodivizního týmu Bardiani-CSF-Faizanè také začíná ztrácet kontakt.

34km V kopcích je Geoffrey Bouchard skvělý, ale ve sjezdu za soupeři zaostává. Ztratil bezprostřední kontakt s čelem závodu a navrátit se do něj nebude vůbec lehké.

36km Neprší a trať osychá, což je bezesporu dobrá zpráva pro všechny účastníky. Vpředu udává tempo De Bondt, jenž ukazuje, že sjezdy umí skvěle.

38km Peloton zdolal vrchol kopce Passo della Calla až nyní. Jezdci na celkové pořadí si vyjeli do předních pozic, aby měli co nejlepší výchozí pozici do sjezdu.

40km Balík zaostává za uprchlíky o deset a půl minut. Kromě etapového prvenství George Bennett bojuje i o vylepšení celkového pořadí, protože ztrácí jednadvacet minut a za současné situace by se vyšvihl do nejlepší dvacítky.

42km V pelotonu i nadále figuruje Peter Sagan, ten s kopci vypořádává velmi statečně. Podle dostupných informací by měl být v hlavním poli i Jan Hirt.

44km Na únik nyní čeká třicetikilometrové klesání většinou po mokré vozovce. Pomalu, ale jistě, se začíná bojovat o etapové prvenství.

Passo della Calla (vrchařská prémie 2. kategorie)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 18 bodů

2. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 8

3. Andrea Vendrame (ITA) AG2R Citroën Team 6

4. Giovanni Visconti (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè 4

5. Gianluca Brambilla (ITA) Trek – Segafredo 2

6. George Bennett (NZL) Team Jumbo-Visma 1

48km Geoffrey Bouchard si dojel pro dalších osmnáct bodů do vrchařské soutěže. Francouze pořádně vyděsil Dries De Bondt, ten nakonec i ve třetí dnešní horské prémii vybojoval druhou příčku.

49km Uprchlíkům zbývá poslední kilometr na vrchol stoupání Passo della Calla. Největším favoritem na zisk osmnácti bodů je znovu v modrém jedoucí Bouchard.

49km Dnešním šestým odstoupivším závodníkem je Kobe Goossens z Lotto Soudal. Belgickému týmu tak zbyli na Giru poslední čtyři bojovníci.

51km V Itálii panují chladné podmínky. Egan Bernal zakryl růžový trikot týmovou bundou. Oblékl se následně i v bílém trikotu jedoucí Alexandr Vlasov.

53km Denní únik definitivně opustil Guy Niv. Ten si vystoupil a pár kilometrů pojede za své, dokud jej nedostihne deset minut vzdálený hlavní balík.

55km Závodníci vyjeli z přeháňky, k žádným nepříjemnostem způsobem deštěm naštěstí nedošlo. Únik se mezitím zase rozrostl, dojel do něj v Bouchard.

57km Velmi dobrou práci odvádí Natnael Tesfazion. Eritrejský reprezentant dal zapomenout na problémy ve sjezdu a ze skupiny pronásledovatelů rychle povýšil na čelo.

58km Mano pelotonu poprvé přesáhlo dvoucifernou hranici. INEOS Grenadiers zaostává za uprchlíky o deset a půl minut.

60km Ve sjezdu mírně ztratil George Bennett, avšak v úvodu třetího hodnoceného stoupání manko rychle smazal.

62km Uprchlíci se ve sjezdu rozdělili ještě více, v úplném čele momentálně šlape osmička jezdců. Chybí v ní Geoffrey Bouchard, jenž zaostává o čtyřicet sekund.

64km Únik se zredukoval na dvanáct cyklistů. Tempu ostatní ve sjezdu nestačila dvojice Natnael Tesfazion a Victor Campenaerts, ti zaostávají o čtyřicet vteřin.

66km Další problémy měl v pelotonu Lawrence Naesen. Při nasazování pláštěnky jízdu nezvládl a předním kole narazil na obrubník.

68km Defekt zadního kola postihl Brita Simona Carra. Jezdec stáje EF Education – Nippo musí počkat na doprovodný vůz a výměnu kola.

70km Na uprchlíky čeká ještě sedmikilometrový sjezd. Následovat bude další těžká zkouška, a sice stoupání na kopce 2. kategorie, na vrchol Passo della Calla.

72km Lze očekávat, že únik si situaci pohlídá a k žádným nepříjemnostem nedojde. V horší situaci jsou jezdci pelotonu, kterých je stále požehnaně.

74km Netrvalo dlouho a na trať skutečně začal padat déšť. To by mohla být komplikace především při sjezdech, kdy hrozí uklouznutí a těžký pád.

76km George Bennett si bere vestu a bundu, v Itálii se podle všeho ochladilo. Pohled na nebe napovídá, že by mohlo začít i pršet.

Passo della Consuma (vrchařská prémie 2. kategorie)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 18 bodů

2. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 8

3. Simone Petilli (ITA) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6

4. Gianluca Brambilla (ITA) Trek – Segafredo 4

5. Christopher Hamilton (AUS) Team DSM 2

6. Simone Ravanelli (ITA) Androni Giocattoli – Sidermec 1

80km Na vrchol 2. kategorie vystoupal jako první v modrém trikotu jedoucí Geffrey Bouchard. Znovu mu byl největším konkurentem De Bondt, ani v tomto případě však Belgičan neuspěl a musel se spokojit s druhým místem.

82km Krizovku včera prožil Remco Evenepoel. Lídr týmu Deceuninck – Quick Step nezvládl úplně ideálně jízdu po nezpevněných cestách. Avšak nevzdal se a za Bernalem nakonec dojel s odstupem dvou minut. Nadále tak zůstává v elitní desítce pořadí.

84km Výbornou práci odvádí Filippo Ganna. Ital udělal pro Egana Bernala velké penzum práce a dnes opět jede přesně podle potřeb kolumbijského lídra.

86km V hlavním poli se zatím nic moc zajímavého naděje. INEOS Grenadiers nejede nijak závratným tempem, tempo pořád dokáží akceptovat i někteří sprinteři, třeba Peter Sagan.

88km Uprchlíci aktuálně šlapu do kopce ve sklonu osmi procent, stejně jako hlavní balík, jehož ztráta se drží kolem osmi minut.

90km Marku Christianovi spadl řetěz. Nečekané zpomalení vyvedlo z rovnováhy jednoho z členů týmu DSM, jenž skončil na zemi. Naštěstí je v pořádku, okamžitě naskočil zpět do sedla.

92km Uprchlíci začali stoupat do stoupání 2 kategorie na vrchol Passo della Consuma. Kopec měří dvanáct kilometrů a mohl by zajímavě zamíchat pořadím.

94km Pro připomenutí přinášíme složení denního úniku: George Bennett (TJV), Diego Ulissi (UAD), Gianluca Brambilla (TFS), Christopher Hamilton (DSM), Andrea Vendrame (ACT), Mikkel Honore (DQT), Simone Petilli (IWG), Guy Niv (ISN), Victor Campenaerts (TQA), Dries De Bondt (AFC), Vincenzo Albanese (EOK), Simone Ravanelli (ANS), Natnael Tesfazion (ANS), Giovanni Visconti (BAR) a Nicolas Edet (COF).

96km Výborně si dnes počíná Geoffrey Bouchard. Francouz jedoucí v modrém trikotu pro nejlepšího vrchaře nejspíše nepomýšlí na etapu, ale na posbírání co nejvíce bodů do tabulky.

98km Sprinteři zatím bojují statečně. Sagan, Gaviria a spol. jsou členy hlavního balíku, stejně tak i jediný český zástupce Jan Hirt.

100km Do konce etapy zbývá posledních sto kilometrů. Vepředu se utvořil únik čtrnácti jezdců, peloton zaostává o sedm a půl minut. Dnes odstoupilo již pět závodníků, včetně lídra Movistaru Marca Solera.

102km George Bennett zacouval, aby si mohl k týmovému vozu dojet pro občerstvení. Novozélanďan se posléze bleskově vrátil mezi ostatní uprchlíky.

104km Campenaerts se společně s Tesfazionem nechali pohltit ostatními odvážlivci. Pochopili, že ve dvou nemají šanci uspět.

106km Egan Bernal jede, jak je zvykem, v popředí pelotonu. Před ním je pouze pětice týmových kolegů, kteří znovu spolupracují bezchybně.

108km Ve sjezdu zrychlil Victor Campenaerts, jenž zkouší jet na vlastní pěst. Z uprchlíků se k Belgičanovi přidal pouze Natnael Tesfazion.

110km Denní únik zdolal nehodnocené stoupání a nyní na něj čeká klesání. Na hlavní balík má momentálně k dobru sedm a půl minut.

112km Hlavní pole je stále hodně početné. Bude zajímavé sledovat, co s hlavním balíkem udělá druhé stoupání dnešního dne, které je hodnoceno dvojkou.

114km V úniku nejlépe postaveným závodníkem v celkovém pořadí je již zmiňovaný Novozélanďan George Bennett. Nachází se ve třetí desítce s odstupem přesahujícím jednadvacet minut.

116km Mezi zajímavá jména v úniku bezesporu patří i Mikkel Honore. Tento Dán již letos jednou vyhrál, opanoval etapu v Baskicku. Na Giru je jeho maximem třetí místo.

118km V početné skupině lze hledat jasného favorita jen těžko. Na etapu určitě pomýšlí George Bennett, ale proti sobě má hned třináct hladových soupeřů.

120km I dnes to s únikem vypadá velmi dobře. Jeho náskok nadále stoupá, před malou chvílí přesáhl hodnotu sedmi minut.

122km jak je zvykem, tak tempo pelotonu udává INEOS Grenadiers pracující pro růžového Egana Bernala. Kolumbijec na Giru ukazuje skvělou formu.

125km První hodnocené stoupání pořádně protřídilo i peloton. Závodníci jedoucí na celkové pořadí ovšem zůstávají pospolu vyjma Solera, který musel z důvodu zranění odstoupit.

Monte Morello (vrchařská prémie 3. kategorie)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 9 bodů

2. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 4

3. Andrea Vendrame (ITA) AG2R Citroën Team 2

4. Diego Ulissi (ITA) UAE-Team Emirates 1

127km Geoffrey Bouchard potvrdil roli favorita. Za Francouzem se vyvezl Dries De Bondt, ten ovšem neměl dostatek sil na konkurenta zaútočit.

129km Velkým favoritem na zisk devíti bodů do vrchařské soutěže je její lídr Geoffrey Bouchard. Francouz vystoupil do čela závodu a snaží se urvat ostatní uprchlíky.

131km Manko pelotonu už přesáhlo pět minut. Tempo úniku určuje v počátku stoupání 3. kategorie Vincenzo Albanese z týmu EOLO-Kometa.

133km Denní únik má následující složení: George Bennett (TJV), Diego Ulissi (UAD), Gianluca Brambilla (TFS), Christopher Hamilton (DSM), Andrea Vendrame (ACT), Mikkel Honore (DQT), Simone Petilli (IWG), Guy Niv (ISN), Victor Campenaerts (TQA), Dries De Bondt (AFC), Vincenzo Albanese (EOK), Simone Ravanelli (ANS), Natnael Tesfazion (ANS), Giovanni Visconti (BAR) a Nicolas Edet (COF).

Sesto Fiorentino (rychlostní prémie)



1. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 12 bodů

2. Mikkel Honore (DEN) Deceuninck – Quick Step 8

3. Simone Petilli (ITA) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6

4. Simone Ravanelli (ITA) Androni Giocattoli – Sidermec 5

5. Vincenzo Albanese (ITA) EOLO-Kometa 4

6. Geoge Bennett (NZL) Team Jumbo-Visma 3

7. Victor Campenaerts (BEL) Team Qhubeka ASSOS 2

8. Christopher Hamilton (AUS) Team DSM 1

136km Jako první projel sprinterskou prémií a dvanáct bodů zapsal Dries De Bondt. Žádný z rychlostních specialistů nebodoval, pořadí se dnes měnit nebude.

138km Denní únik má dvanáct závodníků, jeho složené by mělo mít dostupně brzy. Této skupině zbývají do rychlostní prémie poslední dva kilometry.

140km A počet odstoupivších se rozrůstá. Ztrátu zaznamenala i stáj Bahrain – Victorious jedoucí na Damiana Carusa. Giro skončilo pro Gina Mädera, jenž také spadl v úvodu a do pelotonu chtěl dojet po boku Solera a Torrese, ani jemu ovšem bolest nedovolila pokračovat.

142km Tým Israel Start-Up Nation pokračuje v pěti lidech. Po nepříjemném pádu De Marchiho odstoupil i Alex Dowsett, jenž byl zapojen do pádu se Solerem.

144km Spurtéři mají smůlu. S blížící se prémií totiž ujela pelotonu početná skupina, která si rozdělí všechny body mezi sebou.

146km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk Marc Soler odstupuje! Jedenáctý muž po 11. etapě doplatil na pád v úvodu etapy, kdy si narazil levý bok. Španěl ve spolupráci s týmovým kolegou Torresem zabojoval o návrat do pelotonu, avšak bolest byla příliš velká a ztráta postupně narůstala. Lídr stáje Movistar se proto rozhodl ukončit trápení předčasně.

148km Skupinka pěti cyklistů si vytvořila náskok deseti sekund. Tempo nastolil Dries De Bondt, jenž byl členem včerejšího denního úniku.

150km Součástí pelotonu zůstává i Jan Hirt. Člen týmu Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux figuruje ve druhé polovině hlavního balíku.

152km Schyluje se k souboji sprinterů. Fernando Gaviria je přilepený na zadním kole Petera Sagana. Rozdíl mezi těmito dvěma čítá sedmnáct bodů ve prospěch Slováka.

154km Závodníci pořád klesají. Jednoho ze svých týmových kolegů se pokouší odvést Taco van der Hoorn, ten letos patří k nejaktivnějším bojovníkům.

156km Závodníci jedoucí na čele zvládají zdolávat sjezd rychlostí přesahující 80 km/h. Do rychlostní prémie zbývá posledních dvacet kilometrů.

158km Italská Grand Tour Giro d’Italia oficiálně vstoupila do své druhé poloviny. Cyklisté zdolali přes 1 770 kilometrů, celý závod měří 3 450 kilometrů.

160km Útok zajímavý, avšak peloton zabral a velmi brzy slovensko-irskou dvojici dostihl. Zatím se nikomu nepodařilo vytvořit denní únik.

162km Hlavní balík se postupně začíná natahovat víc a víc. Je možné, že vypadli i někteří sprinteři, což by pro Sagana bylo další velké plus.

164km Rodák ze Žiliny kontroluje, jak peloton zareagoval na jeho útok. Do sprinterské prémie zbývá ještě třicet kilometrů, to nebude mít Sagan vůbec jednoduché.

166km Trojice odvážlivců byla definitivně pohlcena. Vzápětí okamžitě vystartoval kupředu Nicolas Roche, jehož brzy doplnil Peter Sagan!

168km Peter Sagan i Jan Hirt jsou součástí pelotonu. Slovenský cyklista jedoucí ve fialovém trikotu pro nejlépe bodujícího závodníka bude chtít udržet tempo hlavního balíku minimálně do první sprinterské prémie. Český reprezentant včera nabral velkou ztrátu a ve zbytku Gira nejspíše vyzkouší únik, jeho zapojení se očekává v kopcovitějších etapách.

170km Thomas De Gendt zaútočil a rychle doplnil vedoucí dvojici. Ta ovšem zpomalila, hlavní balík je opět pospolu.

172km Společně s Bouchardem jede vepředu Patrick Bevin. Na čele šlapou už pár kilometrů, avšak příliš velký náskok si zatím nevytvořili, peloton zaostává o dvacet vteřin.

174km Movistar musí udělat rozhodnutí co nejrychleji. Pokud by totiž Soler nadále jel pomaleji než peloton a nakonec by odstoupil, tak hrozí velké problémy i jeho aktuálnímu podporovatelovi Torresovi se splněním časového limitu.

176km Očekávané se stalo skutečností. Alessandro De Marchi byl naložen do sanitky a letošní Giro pro něj skončilo. Závodník, jenž strávil dva dny v růžovém trikotu, si takový konec určitě nepředstavoval.

178km Proti Francouzovi a jeho spolu konkurentovi navíc hraje fakt, že cyklisté klesají z kopce. Navíc se blíží sprinterská prémie, v níž budou chtít spurtéři zabojovat o plný počet dvanácti bodů.

180km Geoffrey Bouchard znovu bojuje o vytvoření denní úniku. Spojil se s ním však pouze jeden závodník, což není dobré znamení.

182km V hlavním balíku nejspíše došlo k dalšímu pádu a ani v tomto případě to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Alessandro De Marchi skončil v trávě, lékaři dokonce přispěchali s kapačkou. Pro Itala s velkou pravděpodobností závod skončil.

184km Vypadá to, že Marc Soler konečně nastolil tempo, kterým by mohl postupně začít stahovat manko na peloton. Po boku mu je i nadále kolega Torres.

186km Moscu doplnil na čele dánský cyklista Mikkel Honore. O definitivním utvoření denního úniku ovšem nemůže být řeč, náskok není velký.

188km Peloton zvládl první stoupání a nyní zase klesá ze sjezdu. Dopředu si vystoupil Jacopo Mosca, jenž pomalu, ale jistě balíku ujíždí.

190km Lídr týmu Movistar si vzal led, který položil na postižen místo. Soler sice nadále jede, avšak ztráta na hlavní pole stoupá víc a víc.

192km K Marcu Solerovi přijela sanitka, s níž teď Marc Soler komunikuje. Nejspíše se jedná o bolest zad či žeber. Španěl zatím bojuje a jede dál.

194km Z hlavního balíku odjel Rémi Cavagna vzal s sebou jednoho jezdce z Astany. Stálý únik ještě vytvořený není, peloton totiž jede hodně rychle.

196km Zdravotní problémy má kromě Solera i další Španěl Gino Mäder. Člen týmu Bahrain – Victorious a vítěz jedné z etap jede v blízkosti soupeře z Movistaru.

198km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 12. etapa LIVE (štvrtok) | Sportnet.sk S Marcem Solerem to nevypadá vůbec dobře. Sice se dostal do pelotonu, avšak okamžitě z něj vypadl a rychle nabral vekou ztrátu. Španěl se drží za levý bok a hodně trpí.

200km Podle očekávání bojuje o účast v úniku i v modrém trikotu jedoucí Geoffrey Bouchard. Nastupují další a další závodníci.

202km Harm Vanhoucke i Marc Soler jsou zpět v hlavním balíku. Výrazně jim pomohly i auta, která v případě pádu mohou svým svěřencům pomoci k návratu.

204km Ještě větší problémy jak Soler měl Fabio Sabatini z Cofidisu. Zkušený šestatřicetiletý Ital nemohl na rozbitém kole pokračovat a poměrně dlouho čekal na týmový vůz.

206km Do pádu se zapletl i lídr sestavy Movistar Marc Soler. Španělský reprezentant si prohlíží levý bek, kde zřejmě má nějakou odřeninu.

208km Při nájezdu k pelotonu došlo k pádu na chvostu pelotonu. Spadl i Harm Vanhoucke, jenž má v posledních dvou dnech pořádnou smůlu, včera také navštívil zem v době, kdy bojoval o etapové prvenství.

210km Na vlastní pěst zkusil štětí italský závodník Filippo Fiorelli z týmu Bardiani-CSF-Faizanè. Peloton jej nechal poklidně jet.

212km Prvních pět kilometrů je ve sjezdu, během nějž se nejspíše denní únik nevytvoří. příležitost pro odvážlivce přijde následně v desetikilometrovém táhlém stoupání.

12. etapa odstartovala.

Etapa



Jedna z nejdelších etap letošního ročníku měří 212 kilometrů a nebude vůbec jednoduchá. Na závodníky čekají čtyři kategorizovaná stoupání, dvě 2. kategorie a dvě 3. kategorie, k vidění bude i boj o body v podobě dvou sprinterských prémií. Závěr by měl být podle papírových předpokladů pro jezdce lepší, hlavně početnější pole si ovšem musí dát pozor na ostrůvky a kruhové objezdy.

Všem fanynkám a fanouškům silniční cyklistiky přeju krásné úterní dopoledne! Vítám vás při sledování 12. etapy italského Gira, na cestě ze Sieny do vesnice Bagno do Rimagno.