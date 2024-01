ONLINE: HKM Zvolen - HC 05 Banská Bystrica dnes, Tipos extraliga LIVE (33. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 33.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC´ 05 Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen stále nie a nie reštartovať formu zo začiatku sezóny. Z posledných šiestich duelov Rytieri zvíťazili iba v dvoch a aj preto im v tabuľke patrí iba šiesta priečka. A to sa už na nich tlačí zo siedmeho miesta Nitra, ktorá má iba o bod menej. HKM v poslednej dobe bojuje nielen so zraneniami (Mudrák, Viedenský, Šiška) ale aj s virózou v tíme (Bondra, Zuzin,Čulík..). Preto určite všetkými prstami radi privítajú novú posilu – Lotyšského útočníka Nikolajsa Jelisejevsa, ktorý má bohaté skúsenosti z KHL, kde nastupoval za Dinamo Riga a Admiral Vladivostok.



Banská Bystrica je o priečku vyššie ako Zvolen a na svojho dnešného súpera má náskok tri body. Barani z posledných šiestich duelov tri vyhrali, ale v poslednom kole doma nestačili na rozbehnutý Poprad a prehrali 1:4. Posledné dva vzájomné súboje museli ísť do predĺženia, kde vždy zvíťazila Banská Bystrica. Aj podľa postavenia v tabuľke a aj vzhľadom na fakt, že sa jedná o derby zápas, môžeme očakávať vyrovnaný a divácky atraktívny duel. Pôjde aj tento zápas do predĺženia? Uvidíme.