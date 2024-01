ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC 19 Humenné dnes, Tipos extraliga LIVE (33. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 33. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Humenným.



HK Spišská Nová Ves



Líder ukázal veľkú obetavosť v Košiciach, kam pricestoval v oklieštenej zostave. Hráči hrali jeden za druhého a výsledný efekt sa dostavil. Spišská zvíťazila nad majstrom 3:2 a opäť ho ponorila do krízy. Základ úspechu položil brankár Filip Surák, ktorý sa musel potiť do poslednej sekundy, ale stálo to za to.



HC 19 Humenné



Veľká vlna kritiky sa zniesla nad trénerom hostí Martinom Štrbom. V zemplínskom derby s Michalovcami sledovala vypredaná aréna kvalitný súboj, ktorý počas troch tretín nespoznal meno jediného strelca. Predĺženie ponúkalo obrovskú šancu nováčikovi na úspech, ktorú však nešťastným rozhodnutím trénera nevyužil. Humenné malo presilovku 5 proti 3. Z hry bol stiahnutý brankár Stanislav Galimov, ale o michalovskej výhre rozhodol obranca Sena Acolatse strelou do prázdnej bránky. Zemplínčania sú stále na chvoste. Na jedenáste Nové Zámky strácajú päť bodov.