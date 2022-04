ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra (Tipos extraliga, finále play off, 2. zápas)

Finále play-off Tipos Extraligy odštartovalo včera prvým zápasom, domáci Slovan zdolal Nitru 6:4. Do vedenia išli hostia zásluhou Buncisa, Slovan ešte v úvodnom dejstve stihol skóre otočiť zásluhou Yogana a Harrisa.



Do druhej tretiny vymenil nitrianskeho gólmana O´Connora Honzík, no inkasoval z hokejky MacKenzieho už po 47 sekundách. Do tretej tretiny sa išlo za stavu 5:2 pre domácich. Buček dvoma gólmi zápas poriadne zdramatizoval, no v hre bez brankára sa Nitre už vyrovnať nepodarilo. Naopak, do prázdnej brány pečatil skóre 6:4 Takáč.



Dnes od 18:30 je v Bratislave na programe druhý zápas v sérii, uvidíme, či Slovan následne pocestuje do Nitry s vedením 2:0 alebo Nitra dokáže zvíťaziť a vyrovnať stav finálovej série na 1:1.