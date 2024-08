Futbalové prestupy ONLINE: Messiho spoluhráč posilní klub z Anglicka (utorok 6. august)

Nový manažér Chelsea Enzo Maresca povedal, že kluby z anglickej Premier League musia predávať hráčov z akadémie kvôli finančným pravidlám ligy o zisku a udržateľnosti.

Londýnsky klub predal za posledných pár rokov množstvo hráčov, ktorí prešli jej akadémiou, pričom najnovšie je s odchodom spájaný záložník Conor Gallagher, ktorý je blízko k podpisu zmluvy v španielskom Atleticu Madrid.

"Nie je to problémy iba Chelsea, je to problém pravidiel Premier League. Také sú pravidlá. Pre všetky kluby je v tejto chvíli takmer povinné, že sú nútené predávať hráčov z akadémie kvôli pravidlám. Netýka sa to len nás, ale všetkých klubov," uviedol Maresca.

Brighton získal talentovaného stredopoliara

8:00 Paraguajský futbalový stredopoliar Diego Gomez sa stane novou posilou Brightonu & Hove Albion.

S klubom anglickej Premier League sa dohodol na podmienkach kontraktu a pripojí sa k svojmu krajanovi Juliovi Encisovi. Informovali o tom juhoamerické médiá.

Dvadsaťjedenročný Gomez bol doposiaľ spoluhráčom Argentínčana Lionela Messiho v Interi Miami a v uplynulej sezóne patril k najväčším objavom zámorskej MLS.

Na OH 2024 v Paríži priviedol Paraguaj ako kapitán do štvrťfinále, kde "La Albirroja" prehrala s Egyptom po rozstrele zo značky 11 m.