Stopér Leverkusenu je blízko k prestupu, Bayern svoju prvotnú ponuku navýšil

BRATISLAVA. Nemecký reprezentačný stopér Jonathan Tah je podľa denníka Kicker blízko dohody o prestupe do FC Bayern Mníchov.

Kicker však pripomína, že príchod stredného obrancu s koreňmi v Pobreží Slonoviny je podmienený odchodom stopéra Matthija de Ligta, ktorý rokuje s anglickým veľkoklubom Manchester United.

Holanďan by sa tak na štadióne Old Trafford stretol so svojim bývalým koučom Erikom ten Hagom, ktorý ho v minulosti viedol v Ajaxe Amsterdam.

Bayern údajne požaduje za prestup hráča od „červených diablov“ 50 miliónov eur.

Prestupová čiastka spomenutá v súvislosti s Tahom je nižšia preto, lebo obrancovi v Leverkusene vyprší súčasný kontrakt už na konci sezóny 2024/2025.