Futbalové prestupy ONLINE: Modrič je blízko k dohode s novým klubom (4. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehne až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, budú môcť využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Dohodne sa Modrič s novým klubom?

7:25 Tridsaťdeväťročný chorvátsky futbalista Luka Modrič je blízko k tomu, aby sa po odchode z Realu Madrid dohodol s novým klubom.

AC Miláno mu je pripravené ponúknuť zmluvu platnú do júna 2026 plus opciu do júna 2027 v hodnote 3,5 milióna eur plus príplatky v čistom za sezónu, informuje Fabrizio Romano.