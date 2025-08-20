Futbalové prestupy ONLINE: Bývalý brankár PSG prestupuje k mestskému rivalovi (20. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 20. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - streda, 20. august
Bývalý hráč DAC-u ide do Atalanty
10:15 Bývalý futbalový útočník slovenského tímu DAC Dunajská Streda Nikola Krstovič prestupuje v rámci talianskej Serie A z Lecce do Atalanty Bergamo.
Lombardský klub sa dohodol na odstupnom vo výške 25 miliónov eur s možnými bonusmi ďalších päť miliónov.
Podľa špecializovaného webu Football Italia sa transfer uzavrel po tom, čo Atalanta upustila od snahy získať Rodriga Muniza z londýnskeho Fulhamu, za ktorého účastník anglickej Premier League požadoval až 50 miliónov eur.
Dvadsaťpäťročný reprezentant Čiernej Hory prišiel do Lecce v roku 2023 z Dunajskej Stredy za 4,4 milióna eur vrátane bonusov.
V uplynulej sezóne Serie A odohral 37 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pridal päť asistencií. Krstovič skóroval aj v úvodnom súťažnom stretnutí aktuálneho ročníka vo víťaznom pohári nad Juve Stabia.
Urastený zakončovateľ by mal v najbližších hodinách absolvovať zdravotnú prehliadku a následne sa pripojiť k novým spoluhráčom.
Atalanta, vedená novým koučom Ivanom Juričom z Chorvátska, ho plánuje zaregistrovať ešte pred štartom ligovej edície 2025/2026, v ktorej má Krstovič nahradiť odchádzajúceho Matea Reteguiho.
Trapp posilnil nováčika
7:35 Nemecký futbalový brankár Kevin Trapp skompletizoval svoj prestup z Eintrachtu Frankfurt do FC Paríž. Tridsaťpäťročný Nemec podpísal s nováčikom najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 zmluvu do roku 2028. Kluby doposiaľ nezverejnili prestupovú sumu.
Trappov odchod z klubu naznačila už jeho absencia na súpiske bundesligového tímu pred nedeľným duelom Nemeckého pohára s piatoligovým Engersom. Trapp mal vo Frankfurte platný kontrakt do budúceho roka.
Pôsobenie v metropole Francúzska pre neho nebude prvé, medzi rokmi 2015 až 2018 si obliekal dres Paríža Saint-Germain.
Počas pôsobenia v Parku princov získal tri ligové tituly, rovnaký počet trofejí pridal vo Francúzskom pohári a päťkrát sa radoval zo zisku domáceho Superpohára.
„Kevinov odchod je pre nás všetkých ťažký. Vzhľadom na jeho výkony a úspechy bolo pre nás prirodzené vyhovieť jeho želaniu odísť,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa Eintrachtu Frankfurt Markus Kröscheho.