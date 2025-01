Futbalové prestupy ONLINE: Bývalá hviezda Tottenhamu zasadne na lavičku Ferencvárosu (pondelok, 6. január)

Dvadsaťpäťročný krídelník sa s účastníkom anglickej Premier League údajne už dohodol na podmienkach zmluvy, no oba kluby ešte rokujú o výške odstupného.

14:37 Holandský futbalista Donyell Malen by mal v januári prestúpiť z Borussie Dortmund do Aston Villy.

Malen prišiel do Dortmundu v roku 2021 z PSV Eindhoven a má platný kontrakt do 30. júna 2026.

Podľa denníka Bild Aston Villa ponúkla za hráča 18 miliónov eur, no Borussia žiada minimálne 25 miliónov.

Klub nedávno opustil hlavný tréner Pascal Jansen, ktorého zo zmluvy vykúpilo americké FC New York City.

Podľa správ maďarského webu m4sport.hu štyridsaťštyriročný Keane pricestuje do Budapešti najneskôr v utorok a po oficiálnom vyhlásení sa zapojí do prípravného kempu tímu v Španielsku.

V tejto sezóne som neodohral toľko, koľko by som chcel, ale som pripravený pomôcť a teším sa na zápasy," povedal Godfrey pre oficiálny klubový web.

Dvadsaťšesťročný obranca sa vrátil do Premier League iba niekoľko mesiacov po svojom odchode z Evertonu do Talianska.

12:40 Anglický futbalista Ben Godfrey sa sťahuje z Atalanty do Ipswichu Town na hosťovanie do konca sezóny.

Nečakaný koniec trénera Indonézie

12:40 Šin Tae-yong už nie je tréner futbalových reprezentantov Indonézie. V pondelok o tom informovala tamojšia federácia (PSSI). Päťdesiatštyriročný Juhokórejčan pôsobil vo funkcii od roku 2020.

Svojich zverencov doviedol po prvý raz do tretieho kola kvalifikácie MS 2026. V novembri zvíťazili nad Saudskou Arábiou 2:0 a posunuli sa na tretie miesto v šesťčlennej skupine.

"Toto rozhodnutie sme prijali na základe dlhodobých úvah a hodnotení. Pri rozhodovaní sme brali do úvahy výkony a dlhodobé ciele, ktoré chce reprezentácia dosiahnuť," citovala z vyjadrenia PSSI agentúra AP.

Tae-yongov náhradník zatiaľ nie je známy, no špekuluje sa, že by to mohol byť Európan. Najbližší kvalifikačný zápas odohrá Indonézia v marci proti Austrálii.