Futbalové prestupy ONLINE: Slovenský reprezentant opúšťa Slaviu (pondelok, 19. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2024 je v plnom prúde. Prestupuje sa už vo všetkých top ligách na svete.

Vo väčšine krajín sa prestupové obdobie uzatvorí 1. septembra. Pozrite si prehľad prestupov na jednom mieste v pondelok 19. augusta.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2024)

10:15 Michal Tomič už nie je súčasťou kádra Slavie Praha. Dvadsaťpäťročný univerzálny hráč, ktorý primárne nastupuje na pravom okraji obrany, putuje na polročné hosťovanie do nórskeho tímu FK Bodö/Glimt, súčasťou dohody je aj opcia na prestup.



Tomič sa stal súčasťou Slavie vo februári 2023, ale jarnú časť súťažného ročníka strávil na hosťovaní v Mladej Boleslavi. Potom sa vrátil do pražského Edenu. V uplynulej sezóne 2023/2024 zasiahol v drese "zošívaných" do 21 ligových zápasov a strelil dva góly.