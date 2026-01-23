Futbalové prestupy ONLINE: Bývalý hráč PSV mení štátnu príslušnosť (23. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 23. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - piatok, 23. január
Karafiát sa vracia do Česka
13:10 Futbalista Ondřej Karafiát sa dohodol na ukončení zmluvy v druholigovom Norimbergu.
Nemecký klub na svojom webe uviedol, že tridsaťjedenročný stopér alebo defenzívny záložník sa vracia do vlasti a čoskoro podpíše kontrakt s jedným z tímov českej ligy.
V minulej sezóne patril Karafiát k oporám mužstva, v tej aktuálnej ale odohral len 64 ligových minút.
"Nevyzerá to, že by Ondrej dostal v druhej polovici ročníka viac času na ihrisku ako v tej úvodnej. Toto je preto najlepšie riešenie pre všetky strany, "uviedol klub.
Karafiát odišiel do Nemecka v lete 2024 z Mladej Boleslavi. Majster ligy so Slaviou z roku 2021 toho odohral najviac za Liberec, v najvyššej súťaži má bilanciu 220 štartov a päť gólov.
Timber prestúpil do Marseille
13:09 Holandský futbalista Quinten Timber, dvojča obrancu Arsenalu Jurriena Timbera, podpísal zmluvu s Olympiqueom Marseille po prestupe z Feyenoordu. V piatok to oznámil tretí tím priebežnej tabuľky francúzskej Ligue 1.
Dvadsaťštyriročnému stredopoliarovi sa mala zmluva v Rotterdame skončiť na konci sezóny a minulý týždeň sa dostal do verejného sporu s trénerom Feyenoordu Robinom van Persiem po tom, čo ho nezaradil do základnej zostavy na derby zápas, ktorý Feyenoord prehral so Spartou Rotterdam 3:4.
Timber odohral za holandskú reprezentáciu osem zápasov od svojho debutu v roku 2024 a je v hre o miesto v kádri na majstrovstvá sveta 2026.
„Quinten Timber sa etabloval ako jeden z najsľubnejších stredopoliarov svojej generácie,“ uviedol podľa agentúry AFP francúzsky klub vo vyhlásení. Podľa portálu Transfermarkt.com činí prestupová čiastky 4,5 milióna eur.
Timber bol súčasťou tímu Feyenoordu, ktorý pod vedením súčasného trénera Liverpoolu Arneho Slota získal v roku 2023 titul v Eredivisie. Za klub celkovo nastúpil na 125 zápasov a strelil 21 gólov.
Marseille je momentálne na treťom mieste francúzskej najvyššej súťaže, osem bodov za lídrom z Lens, a bojuje o postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.
Ledezma mení štátnu príslušnosť
11:10 Futbalista Richy Ledezma zmenil svoju reprezentačnú príslušnosť zo Spojených štátov a bude hrať za mexický národný tím. Zmenu oznámila Mexická futbalová federácia, informovala agentúra AP.
Dvadsaťpäťročný pravý obranca, ktorý sa narodil vo Phoenixe mexickým rodičom, reprezentoval USA na MS do 20 rokov v Poľsku a zaznamenal jeden štart za A-tím v prípravnom zápase proti Paname v novembri 2020.
Ledezma bol zaradený do 27-člennej nominácie Mexika, ktorú minulý týždeň povolal tréner Javier Aguirre na prípravné zápasy proti Paname vo štvrtok a proti Bolívii v nedeľu.
Bývalý hráč PSV Eindhoven či New Yorku City podpísal začiatkom tohto roka zmluvu s mexickým klubom Chivas.