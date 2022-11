Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného online prenosu.



Dnes budeme sledovať prípravný medzištátny zápas reprezentantov do 20 rokov medzi Japonskom a Slovenskom.



Naši reprezentanti odohrajú v Španielsku tri prípravné zápasy. Prvý z nich odohrajú naši chlapci v rámci prípravy na MS v Indonézií s Japonskom. Zápas sa bude odohrávať San Pedro del Pintanar



PROGRAM ZÁPASOV

17. 11. Japonsko 20 – Slovensko 20 (San Pedro del Pinatar, 15:00)

19. 11. Indonézia 20 – Slovensko 20 (San Pedro del Pinatar, 12:00)

21. 11. Saudská Arábia 20 – Slovensko 20 (San Pedro del Pinatar, 12:00)



Nominácia Slovenska



BRANKÁRI

Filip Baláž (Dukla Ban. Bystrica)

Samuel Belaník (MŠK Žilina)

Adam Hrdina (Slovan Bratislava)



OBRANCOVIA

Nicolas Šikula (FK Železiarne Podbrezová)

Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

Dávid Ovšonka (FK Železiarne Podbrezová)

Samuel Kopásek (MŠK Žilina)

Marek Ujlaky (Spartak Trnava)

Damián Kachút (DAC 1904 Dun. Streda)

Marek Mičák (Slovan Bratislava)



STREDOPOLIARI

Gabriel Halabrín (MFK Ružomberok)

Artur Gajdoš (AS Trenčín)

Dominik Šnajder (MŠK Žilina)

Mario Sauer (MŠK Žilina)

Samuel Urgela (FK Pohronie)

Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín)

Dominik Hollý (AS Trenčín)

Martin Oravec (MŠK Žilina)



ÚTOČNÍCI

Viktor Sliacky (FC Petržalka)

Timotej Jambor (MŠK Žilina)

Bálint Csóka (FC ŠTK 1914 Šamorín)

Adam Gaži (MFK Tatran Lipt. Mikuláš)

Adam Griger (Cagliari Calcio)

Branislav Spáčil (FC Petržalka)