ONLINE: Andrej Kalašnik - Joel dos Santos (Oktagon 35)

Oktagon se v Brně poprvé představí mimo Pevnost Brno a hned ve Winning Group Areně.



Hlavním duel se uskuteční ve střední váze, ve které bude Patrik Kincl poprvé obhajovat svůj pás šampiona. Porazit jej bude chtít známý Alex Lohoré, pro kterého to bude už druhý titulový pokus. V prvním prohrál s Karlosem Vémolou a pokud vyhraje, měl by dostat šanci na reparát. No a pokud Kincl obhájí, tak i on by se měl ještě letos potkat s Vémolou.



Hlavní předzápas obstarají Karol Ryšavý a František Fodor a konečně se dočkají dlouho odkládaného slovenského klání.



Do akce půjde i Andrej „AK47“ Kalašnik, který se tak představí před domácím publikem, soupeřem mu bude Joel dos Santos a obstarají tak pěknou bitvu ve welterové váze.



Představí se i oblíbenec z Kanady David Moon a i on bude mít za soupeře brněnského borce, jmenovitě Jakuba Dohnala.



Velmi zajímavý duel má před sebou Robert Pukač, který po posledním prohraném duelu s Jungwirthem změnil vše, co jen mohl, včetně gymu a dnes se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu. Soupeřem mu bude Tomáš Meliš, který po třech prohrách v řadě porazil v Ostravě Václava Mikuláška.



Hlavní kartu otevřou Ronald Paradeiser, který také bude chtít zapomenout na poslední zápas, ve kterém prohrál Keitou a dnes se potká s Africkým lvem Iamikem Furtadem, jenž má za sebou několik zápasů v Bellatoru a i jeden duel v Oktagonu, kdy prohrál s Jakubem Dohnalem.