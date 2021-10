Hudáček spravil intergalaktický prestup. Čakala ho plná chladnička

Najužitočnejší hráč slovenskej hokejovej reprezentácie v augustovej olympijskej kvalifikácii LIBOR HUDÁČEK prestúpil z ruskej KHL do švajčiarskej NLA. Hneď v prvom zápase za HC Lugano strelil dva góly. Ešte koncom minulého týždňa si hral za Neftechimik Nižnekamsk v KHL a v utorok si už nastúpil na svoj prvý zápas za Lugano vo švajčiarskej lige. Prečo si z Ruska tak náhle odišiel? Keby som to vedel, tak by som to aj niekomu povedal (smiech). Určite je to zhoda viacerých okolností. Nebol som spokojný s časom stráveným na ľade, ktorý bol zväčša okolo 14-15 minút. Samozrejme, zo strany vedenia klubu som dostával pripomienky, aby som viac bodoval, čomu rozumiem.

Nároky na cudzinca sú v Rusku dosť vysoké. Je ešte len začiatok sezóny a netreba robiť paniku. Góly by boli otázkou času, o tom som presvedčený. Po prvých šiestich zápasoch sa ma v klube chceli zbaviť. S tým som, samozrejme, nesúhlasil, aby so mnou zo dňa na deň niekto rozviazal platnú zmluvu.

Príklepy Ondreja Rusnáka Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan (získal s ním v roku 2008 titul), Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúkne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Ako zareagovali v Nižnekamsku? Dali ma na jeden zápas na farmu do Iževska. Keď som sa po ňom vrátil späť do hlavného tímu, tréneri a manažment tímu už komunikovali so mnou inak. Tvrdili, že som dôležitá súčasť tímu a podobne. Kto pozná, ako to chodí v hokeji, vie, že to bolo také klasické „bububu“. Podobné to mal aj Američan Dan Sexton. V tomto smere je to v Rusku s legionármi špecifické. Mal som šťastie, že viem po rusky a tak som dokázal komunikovať normálne s vedením resp. spoluhráčmi.