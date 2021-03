Atléta usvedčila z dopingu desať rokov stará vzorka, Slovák má dôvod na radosť

Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa po diskvalifikácii Nazarova posunul o jedno miesto vo výsledkovej listine MS 2013 v Moskve. Z pôvodnej ôsmej priečky poskočil na siedmu, čo je jeho najlepšie umiestenie na svetovom šampionáte v kariére. Nazarov skončil v Moskve pôvodne piaty.

"Čo sa dá na toto povedať? Nuž, rozčuľuje ma to!" reagoval Lomnický na informáciu o Nazarovom dopingu pre portál atletika.sk.

"Podvodníkov nemám rád. Počkám si ešte na pretestovanie vzoriek z OH 2016 v Riu, kde Nazarov a Bielorus Tichon vzali dve medaily, ktoré im nepatria.

Na MS v Moskve mám ale skvelé spomienky, vo svojom prvom veľkom finále som predviedol slušný výkon. Či som ôsmy alebo siedmy, teraz je to už jedno. Oveľa horšie by bolo, ak by som trebárs skončil deviaty a takýto podvodník by ma obral o ďalšie tri finálové pokusy."