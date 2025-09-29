Olympijské hry Francúzsku nepriniesli rast, konštatuje úrad. Stáli napokon viac ako 6 miliárd

PARÍŽ. Organizácia olympijských hier 2024 v Paríži priniesla Francúzsku len obmedzené príjmy a minimálny vplyv na hospodársky rast, zatiaľ čo verejné výdavky prekročili šesť miliárd eur.
Uviedol to v pondelok francúzsky Najvyšší kontrolný úrad.
Na organizáciu hier smerovalo 3,02 miliardy eur a na infraštruktúru 3,63 miliardy eur, čo je približne o 690 miliónov viac než pôvodný odhad z júna.
Verejné príjmy z daní a obchodných aktivít dosiahli 293,6 milióna eur. Organizačný výbor hier, financovaný najmä zo súkromných zdrojov, vykázal zisk 75,7 milióna eur.
Podľa audítorov bol príspevok hier k rastu HDP v roku 2024 len +0,07 percenta. Informácie priniesla agentúra AP.