Olympijské hry Francúzsku nepriniesli rast, konštatuje úrad. Stáli napokon viac ako 6 miliárd

Francúzski športovci mávajú divákom počas otváracieho ceremoniálu LOH v Paríži 2024.
Francúzski športovci mávajú divákom počas otváracieho ceremoniálu LOH v Paríži 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2025 o 19:07
ShareTweet0

Podľa audítorov bol príspevok hier k rastu HDP v roku 2024 len +0,07 percenta.

PARÍŽ. Organizácia olympijských hier 2024 v Paríži priniesla Francúzsku len obmedzené príjmy a minimálny vplyv na hospodársky rast, zatiaľ čo verejné výdavky prekročili šesť miliárd eur.

Uviedol to v pondelok francúzsky Najvyšší kontrolný úrad.

Na organizáciu hier smerovalo 3,02 miliardy eur a na infraštruktúru 3,63 miliardy eur, čo je približne o 690 miliónov viac než pôvodný odhad z júna.

Verejné príjmy z daní a obchodných aktivít dosiahli 293,6 milióna eur. Organizačný výbor hier, financovaný najmä zo súkromných zdrojov, vykázal zisk 75,7 milióna eur.

Podľa audítorov bol príspevok hier k rastu HDP v roku 2024 len +0,07 percenta. Informácie priniesla agentúra AP.

Olympijské

    Francúzski športovci mávajú divákom počas otváracieho ceremoniálu LOH v Paríži 2024.
    Francúzski športovci mávajú divákom počas otváracieho ceremoniálu LOH v Paríži 2024.
    Olympijské hry Francúzsku nepriniesli rast, konštatuje úrad. Stáli napokon viac ako 6 miliárd
    dnes 19:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Olympijské hry Francúzsku nepriniesli rast, konštatuje úrad. Stáli napokon viac ako 6 miliárd