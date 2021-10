V Tokiu vraj hrozil dopingový škandál, WADA to mlčky zakryla

BRATISLAVA. Viacerí športovci na olympijských hrách v Tokiu mohli mať pozitívne dopingové testy, pokiaľ by ich potichu neochránila Svetová antidopingová agentúra (WADA).

Na OH v Tokiu bolo množstvo športovcov vo vonkajších podmienkach vystavených neľútostnému slnku a boli nútení používať ochranné opaľovacie krémy.

Riskovali teda pozitívne dopingové testy, aj keď meklofenoxát určite nebrali. Po prípade Font však WADA zrejme tajne chráni športovcov, ak sa v ich moči pri antidopingových testoch nájdu stopy po 4-CPA.

Novitzki: WADA zlyhala

WADA v decembri 2020 stanovila pravidlo, že ak športovcovi zistia v moči čo len minimálnu hladina 4-CPA, laboratórium je povinné nahlásiť pozitívny výsledok testu.

A to bez ohľadu na to, či sa táto látka nachádza v opaľovacích krémoch alebo nie.

"Pretože na trhu je množstvo krémov na opaľovanie obsahujúcich chlórfenezín, niektoré vzorky v rutinnej analýze v Tokiu mohli byť podozrivé a mohli viesť k veľmi nákladným následným vyšetreniam. Kontrolóri nechali nové pravidlo bez povšimnutia," napísal nemecký zdroj.

Aj keď reálne nejde o doping, WADA zlyhala. Myslí si to antidopingový expert Jeff Novitzki, ktorý sa v minulosti podieľal aj na odhalení dopingového podvodníka Lancea Armstronga.

"Myslím si, že WADA neurobila dobre svoju prácu. Niečo prijali, čo nebolo správne, a teraz to v tichosti zakrývajú. Čistí športovci sa spoliehajú na to, že WADA pôjde príkladom a to sa nestalo. V tomto prípade ich sklamala," uviedol Novitzki.