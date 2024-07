Rusi parížske hry kritizujú. Videli sme toľko škandálov, že by vystačili na celé OH, píšu

Na území Ruska sa môžu diváci dostať k rôznym online vysielaniam z podujatia, no potrebujú súkromnú virtuálnu sieť, aby obišli blokovanie rôznych televíznych staníc v krajine.

Podľa predstaviteľov väčšiny ruských médií to totiž nestojí za námahu, pretože v Paríži bude súťažiť iba 15 pretekárov z Ruska, aj to pod neutrálnym statusom.

Najväčší športový sviatok nebol doteraz naposledy vysielaný v Rusku v roku 1984, keď počas studenej vojny Rusi bojkotovali olympiádu v americkom Los Angeles.

Štátna ruská televízia Rossija 24 síce v sobotu odvysielala reportáž o otváracom ceremoniáli, no bola pomerne strohá a zobrazovala predovšetkým dážď a zmoknutých športovcov a divákov.

Podobne boli ladené aj informácie štátnych spravodajských agentúr Tass a RIA Novosti.

Spomínajú škandály a krysy

Väčšina ruských denníkov olympiádu neignoruje, no koncentruje sa predovšetkým na hľadanie negatívnych udalostí, pričom obzvlášť zdôrazňuje kriminalitu vo Francúzsku a nedostatok potravín pre športovcov.

"Olympijské hry v Paríži sú pre niekoho nepochybne veľkolepou udalosťou, no už teraz môžeme povedať, že sme boli svedkami toľkých škandálov, že by to vystačilo na celé podujatie. Hry sa pritom ešte poriadne ani nezačali," napísal reportér ruského denníka Sovietsky Sport Alexander Šulgin.