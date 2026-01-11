Tragédia pred olympiádou. V noci zomrel v Cortine strážnik staveniska

Okolnosti smrti sa vyšetrujú.

Počas mrazivej noci zomrel vo štvrtok na stavenisku pred olympijským štadiónom v Cortine d 'Ampezzo strážnik.

O smrti päťdesiatpäťročného muža dnes informovali talianske úrady. Vicepremiér Matteo Salvini vyzval na dôkladné vyšetrenie okolností smrti.

Podľa agentúry AP klesli v inkriminovanú noc teploty v horskom stredisku na mínus 12 stupňov Celzia.

Predstavitelia Cortiny uviedli, že sú smrťou strážcu hlboko zarmútení a znepokojení.

Olympijské hry sa začnú 6. februára. Cortina bude hostiť súťaže v curlingu, jazde na boboch, saniach a skeletone a preteky žien v alpskom lyžovaní.

