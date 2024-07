Smer olympijský Paríž nabrali ďalší Slováci. Finále by sa mohlo podariť, verí Tužinský

"Nejaké ambície sme si úplne nekládli. Hlavne aby sa to podarilo a nebolo to ako v Tokiu, kde sme boli vynikajúco pripravení a nedopadlo to podľa očakávaní. Tento rok vieme, čo treba a netreba urobiť, takže verím, že finále by sa mohlo podariť.

Forma na to je, ale ešte je to ďaleko. Dôležitý bude deň D, keď nastúpim na palebnú čiaru," uviedol majster Európy z roku 2021.

VIDEO: Juraj Tužinský pred odchodom do Paríža