Olympijskými víťazmi môžu byť aj deti. Na olympiáde bude súťažiť aj 11-ročná senzácia

Rayssa Lealová (Brazília, skejtbord, 16 rokov)

Fadinha do Skate - Malá skejtbordová víla. Takú prezývku má Jhulia Rayssa Mendes Lealová, brazílska športová senzácia.

Na olympiádu smeruje už po druhýkrát. V Tokiu mala len 13 rokov a ako najmladšia olympionička z Brazílie získala striebornú medailu.

„Je to, akoby som bola v zábavnom parku a jednoducho sa bavila,“ povedala pre olympics.com športovkyňa narodená 4. januára 2008.

„Pretože robím to, čo ma baví a vždy to bolo mojím snom. Takže už len to, že sa dostanem na preteky a som so svojou rodinou a s priateľmi, je skvelé,“ vysvetlila.

Skejtbord patrí medzi najmladšie disciplíny na olympiáde. Práve rastúca popularita športu môže byť dôvodom, že sa na najvyššiu scénu okrem Lealovej dostáva veľké množstvo tínedžerov.