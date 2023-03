Prezident MOV reaguje na kritiku: Poľutovaniahodné, že vlády nerešpektujú majoritu

LAUSANNE. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vo štvrtok označil kritiku pokusov o návrat ruských a bieloruských športovcov na medzinárodné podujatia za "poľutovaniahodnú".

MOV v utorok odporučil návrat Rusov a Bielorusov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu či bezpečnostné zložky.

Súťažiť by však nemohli tí, ktorí otvorenie podporovali vojnu na Ukrajine. Bach uviedol, že športovci z týchto krajín by sa mohli vrátiť do súťaží ešte pred OH 2024, no pre parížsku olympiádu toto odporúčanie zatiaľ neplatí.