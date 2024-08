Rusko chce prevziať moc nad MOV. Na post prezidenta navrhujú kontroverzného Putinovho kamaráta

Ako je známe, súčasný šéf výboru Thomas Bach krátko pred záverom olympijských hier v Paríži uviedol, že v súčasnej pozícii pobudne už len do budúceho roka.

Ako referuje poľský web sport.pl s odvolaním sa na ruskú televíziu Match TV a web Kommersant, chcú do funkcie prezidenta dosadiť vlastného kandidáta.

Rusi sa pravdepodobne zľakli medializovaných správ, že o post prezidenta MOV by sa mohol uchádzať súčasný šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe.

O ňom je známe, že má nekompromisný postoj voči dopingu aj ruskému športu, ktorý je úzko prepojený s vládnym režimom.

Bol osobne proti tomu, aby sa pätnástka ruských atlétov zúčastnila na olympijských hrách v Paríži bez ohľadu na to, že by to bolo pod hlavičkou nezávislých športovcov.

Podľa spomenutých zdrojov Rusi chcú, aby sa novým prezidentom MOV stal Umar Kremľov, súčasný kontroverzný šéf Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktorý je "dobrým známym" ruského vodcu Vladimira Putina.

MOV už neuznáva IBA a vlani sa rozhodol, že táto organizácia už nebude pod piatimi kruhmi zastrešovať box.