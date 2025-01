Dostal najvyššie ocenenie. Bach si prevzal Zlatý odznak Slovenského olympijského výboru

Mal som sa zúčastniť otvorenia tohto múzea a niektorých ďalších aktivít, no som rád, že mám konečne možnosť byť s vami v rámci olympijskej komunity," povedal Bach účastníkom neformálneho stretnutia s bývalými a súčasnými slovenskými športovcami.

"Ďakujem za privítanie. Plánoval som navštíviť Slovensko od roku 2017, preto ma nesmierne mrzí, že to vyšlo až teraz.

Bolo to pre mňa inšpiratívne vidieť pozadie jeho práce a diskutovať. Zo športovca sa stala takáto významná športovo-diplomatická osobnosť. Mali sme ho možnosť spoznať," zhodnotila pre TASR svoje dojmy reprezentantka Slovenska v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková.

Priblížil tiež dôležitosť spájania v rámci olympijského hnutia a zastúpenia športovcov v štruktúrach MOV. V tomto smere ocenil a pochválil Slovensko za angažovanie sa do športovej diplomacie.

Pozitívami nešetrila ani Danka Hrbeková (predtým Barteková), držiteľka bronzu z OH 2012 v Londýne v skeete: "Je to pre nás veľmi veľká pocta, že prišiel na Slovensko najvyšší predstaviteľ športu a športovej diplomacie. Je to tiež odmena za prácu SOŠV a tiež trochu mojej, ktorú vykonávam v rámci športovej diplomacie.

Musím povedať, že veľmi sa teším, aj napriek tomu, že o dva mesiace skončí jeho aktívne prezidentské obdobie, tak si našiel čas a sme jeho prvá zahraničná cesta v tomto roku. Ukazuje to jeho priateľstvo so Slovenskom a veľkú hrdosť, ktorú voči nám cíti."

Hrbeková: Pre mňa je Bach prototypom športového lídra

Viceprezidentka SOŠV a členka MOV sa momentálne uchádza o miesto v exekutíve Európskych olympijských výborov (EOV).