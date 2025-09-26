Veľká pocta. Olympijský oheň ponesú aj motocyklový pretekár a bývalá tenistka

RÍM. Taliansky motocyklový jazdec Francesco Bagnaia a bývalá tenistka Flavia Pennettová budú medzi prvými osobnosťami, ktoré pobežia s olympijskou pochodňou pred štartom ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V piatok o tom informovali organizátori hier.
Dvojnásobný šampión v triede MotoGP Bagnaia a víťazka US Open z roku 2015 Pennettová budú súčasťou štafetového behu s olympijským ohňom na území Talianska, ktorý odštartuje 6. decembra v Ríme a vyvrcholí o dva mesiace neskôr otváracím ceremoniálom na milánskom San Sire.
Na behu s pochodňou sa zúčastnia aj ďalšie známe osobnosti vrátane Daria Pivirotta, ktorý niesol olympijský oheň aj pred ZOH v Cortine 1956 a Turíne 2006.
Podľa tradície oheň zapália v antickej Olympii, kde sa slávnostný ceremoniál uskutoční 26. novembra.
Následne zavíta do Atén a 4. decembra ho odovzdajú talianskym organizátorom. Na talianskej pôde ho bude niesť približne 10.000 ľudí a prejde 12.000 kilometrov, pričom navštívi viaceré svetoznáme miesta ako Pompeje či Comské jazero.
V novom roku, 26. januára, prejde aj cez zimné stredisko Cortina d'Ampezzo, ktoré bude počas ZOH 2026 hostiť súťaže v alpskom lyžovaní. Informáciu priniesla agentúra AFP.