Náklady na LOH presiahli pôvodný odhad. Francúzi však hovoria o nepopierateľnom úspechu

PARÍŽ. Náklady Francúzska na organizáciu vlaňajších olympijských a paralympijských hier v Paríži dosiahli 6,6 miliardy eur, čo je viac ako pôvodný júnový odhad 5,9 miliardy eur.
Šéf národnej organizácie pre audit Pierre Moscovici však zdôraznil, že nejde o prekročenie rozpočtu.
Vládne výdavky na organizáciu hier predstavovali 3,02 miliardy eur, z toho až 1,44 miliardy eur išlo na bezpečnosť.
Ďalších 3,63 miliardy eur bolo vynaložených na infraštruktúrne projekty, vrátane úprav rieky Seina pre plavecké a triatlonové súťaže.
Pre porovnanie, v roku 2023 sa verejné investície odhadovali na 2,44 miliardy eur. Niekdajší minister financií či eurokomisár Moscovici vyzdvihol "nepopierateľný úspech hier" a uviedol, že verejné náklady boli "kontrolované" a nedošlo k prekročeniu rozpočtu.
Samostatné náklady miestneho organizačného výboru dosiahli 4,4 miliardy eur, pričom vykázal prebytok 75 miliónov eur.
Financovanie pochádzalo prevažne z privátnych zdrojov a zo Solidea, organizácie zodpovednej za olympijské stavebné projekty, ktorá je čiastočne financovaná verejnými prostriedkami.
Audit upozornil na "nevyrovnaný proces plánovania bezpečnostných nákladov". Na základe dostupných údajov bol ekonomický dopad hier "v súčasnosti mierny" a "relatívne obmedzený v krátkodobom horizonte".