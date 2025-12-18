ZOH prišli o veľkého favorita. Majster sveta musí podstúpiť operáciu

Kanaďan dosiaľ na olympiáde neštartoval.

Kanadský snoubordista Liam Brearley nebude štartovať na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára).

Z účasti pod piatimi kruhmi ho vyradilo zranenie a následná operácia kolena. Úradujúci majster sveta a víťaz Svetového pohára v disciplíne slopestyle o tom informoval na sociálnej sieti.

K zraneniu došlo počas tréningu v novembri. „Po preskúmaní všetkých možností som musel absolvovať operáciu kolena. Tá ma, žiaľ, pripraví o nadchádzajúcu sezónu a aj o ZOH,“ uviedol 22-ročný snoubordista na Instagrame.

Kanaďan dosiaľ na olympiáde neštartoval. „Súťažiť na olympijskej scéne bol môj celoživotný sen. To, že tam budem chýbať, ma bolí viac, než dokážem slovami vyjadriť. Viem však, že zranenia patria k športu.

Teraz sa sústredím na to, aby som sa zotavil a vrátil sa silnejší. Mám väčšiu motiváciu než kedykoľvek predtým,“ poznamenal Brearley.

