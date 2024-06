Zdobia najväčšiu dominantu Paríža. Olympijské kruhy už visia na Eiffelovej veži

PARÍŽ. Olympijské kruhy sú už umiestnené na Eiffelovej veži v Paríži.

Organizačný výbor si ich inštaláciou na najznámejší symbol francúzskej metropoly pripomenul 50 dní do štartu OH 2024. Tie sa začnú 26. júla a potrvajú do 11. augusta.

Kruhy sú vyrobené z recyklovanej francúzskej ocele a sú upevnené na južnej strane 135 rokov starej pamiatky medzi prvým a druhým poschodím, teda vo výške približne 60 metrov.