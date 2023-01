Budú Rusi na olympiáde v Paríži? Slovensko ich návrat podporuje

Tak ako to bolo na hrách v Riu, v Tokiu, v Pjongčangu či v Pekingu.

Pre ruskú agresiu na Ukrajine ich z vrcholných podujatí vylúčili. Hoci sa vojna neskončila, mierové rokovania neprebiehajú a brutalita agresora sa nezmiernila, otvárajú sa rozhovory o návrate Rusov na olympijské hry do Paríža.

Pidručnyj: Návrat Rusov je neakceptovateľný

Za návrat Rusov za striktne neutrálneho statusu sa podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vyslovil veľký počet členov.

Ukrajina s Poľskom, škandinávskymi a pobaltskými krajinami to odsúdili. Ukrajinci si nevedia predstaviť súperiť na súťažiach s Rusmi ani s Bielorusmi.

„Je to neakceptovateľné. Nepoznám ukrajinského športovca, ktorý by dokázal s nimi súťažiť. A podobne to vníma mnoho mojich kolegov z ďalších krajín,“ vraví biatlonový majster sveta Dmytro Pidručnyj pre NRK.

V piatok bude Ukrajinský olympijský výbor hlasovať o bojkote hier v Paríži.

„Problém nie je v tom, aký majú (Rusi a Bielorusi) pas. Fakt je, že takmer všetci ruskí a bieloruskí športovci vojnu na Ukrajine podporujú. Hoci to nehovoria verejne.

Rusko využíva šport na propagandu. Argument, že nemôžete diskriminovať športovcov na základe pasu neobstojí, pretože šport nie je oddelený od politiky,“ myslí si Pidručnyj.