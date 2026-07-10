Utah nechce nafukovať olympijský program. Šéf výboru ZOH 2034: Nezvažujeme nič

Šéf organizačného výboru ZOH 2034 Fraser Bullock tlmil očakávania o nových disciplínach počas hier v USA.
Prišlo k tomu po nedávnej úprave programu nadchádzajúcich ZOH vo Francúzskych Alpách.
Rozhodnutie výkonného výboru MOV o francúzskej edícii prinieslo zaradenie freerajdového lyžovania a snoubordingu, začlenilo formát Synchro9 v synchronizovanom korčuľovaní, rozšírilo skialpinizmus a vynechalo z programu severskú kombináciu.
Nová športová podoba ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách má priamy vplyv na Utah, pretože by mala slúžiť ako počiatočný základ na preskúmanie programu v roku 2034.
Automaticky však neurčuje, ktoré disciplíny sa budú o štyri roky neskôr konať v USA. Na otázku, či výbor zvažuje ďalšie rozšírenia programu, Bullock odpovedal odmietavo: „Nie, nezvažujeme nič.
Myslím si, že už pridali prakticky všetko, čo bolo predmetom úvah,“ povedal a zároveň poznamenal, že americká edícia bude mať už teraz približne o 40 percent viac súťaží ako ZOH 2002 v Salt Lake City.
Utah sa opiera o využitie existujúcich športovísk, mnohých zdedených z roku 2002, aby sa znížilo riziko nákladnej výstavby a zachoval sa jeden z hlavných argumentov projektu – veľké podujatie, no s obmedzenou prevádzkovou stopou.
Bullock sa domnieva, že synchronizované korčuľovanie a skialpinizmus by sa mohli zmestiť do existujúcich športovísk, zatiaľ čo freerajd stále nemá zjavné dejisko.
Ide totiž o disciplínu určenú skôr pre televízne vysielanie než pre veľké davy divákov v horách, čo otvára alternatívy mimo najtradičnejších lokalít.
Rozhodnutie o ZOH 2034 však v každom prípade neleží výlučne na miestnom organizačnom výbore.
Pierre Ducrey, športový riaditeľ MOV, počas tlačovej konferencie po zasadnutí výkonného výboru vysvetlil, že program v Salt Lake City sa bude posudzovať podľa nového postupu schváleného v rámci stratégie Fit for the Future.