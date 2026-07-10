Utah nechce nafukovať olympijský program. Šéf výboru ZOH 2034: Nezvažujeme nič

Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyskočila od radosti po tom, čo bolo Salt Lake City opäť vybrané za hostiteľské mesto olympijských hier.
Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyskočila od radosti po tom, čo bolo Salt Lake City opäť vybrané za hostiteľské mesto olympijských hier. (Autor: TAR/AP)
TASR|10. júl 2026 o 12:01
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Opiera sa o využitie existujúcich športovísk, mnohých zdedených z roku 2002.

Šéf organizačného výboru ZOH 2034 Fraser Bullock tlmil očakávania o nových disciplínach počas hier v USA.

Prišlo k tomu po nedávnej úprave programu nadchádzajúcich ZOH vo Francúzskych Alpách.

Rozhodnutie výkonného výboru MOV o francúzskej edícii prinieslo zaradenie freerajdového lyžovania a snoubordingu, začlenilo formát Synchro9 v synchronizovanom korčuľovaní, rozšírilo skialpinizmus a vynechalo z programu severskú kombináciu.

Nová športová podoba ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách má priamy vplyv na Utah, pretože by mala slúžiť ako počiatočný základ na preskúmanie programu v roku 2034.

Automaticky však neurčuje, ktoré disciplíny sa budú o štyri roky neskôr konať v USA. Na otázku, či výbor zvažuje ďalšie rozšírenia programu, Bullock odpovedal odmietavo: „Nie, nezvažujeme nič.

Myslím si, že už pridali prakticky všetko, čo bolo predmetom úvah,“ povedal a zároveň poznamenal, že americká edícia bude mať už teraz približne o 40 percent viac súťaží ako ZOH 2002 v Salt Lake City.

Utah sa opiera o využitie existujúcich športovísk, mnohých zdedených z roku 2002, aby sa znížilo riziko nákladnej výstavby a zachoval sa jeden z hlavných argumentov projektu – veľké podujatie, no s obmedzenou prevádzkovou stopou.

Bullock sa domnieva, že synchronizované korčuľovanie a skialpinizmus by sa mohli zmestiť do existujúcich športovísk, zatiaľ čo freerajd stále nemá zjavné dejisko.

Ide totiž o disciplínu určenú skôr pre televízne vysielanie než pre veľké davy divákov v horách, čo otvára alternatívy mimo najtradičnejších lokalít.

Rozhodnutie o ZOH 2034 však v každom prípade neleží výlučne na miestnom organizačnom výbore.

Pierre Ducrey, športový riaditeľ MOV, počas tlačovej konferencie po zasadnutí výkonného výboru vysvetlil, že program v Salt Lake City sa bude posudzovať podľa nového postupu schváleného v rámci stratégie Fit for the Future.

Olympijské

Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyskočila od radosti po tom, čo bolo Salt Lake City opäť vybrané za hostiteľské mesto olympijských hier.
Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyskočila od radosti po tom, čo bolo Salt Lake City opäť vybrané za hostiteľské mesto olympijských hier.
Utah nechce nafukovať olympijský program. Šéf výboru ZOH 2034: Nezvažujeme nič
dnes 12:011
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