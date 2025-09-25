O budúcnosť športu na Slovensku sa nebojím, povedal Siekel. Ocenil medailistov

BRATISLAVA. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel ocenil úspešné vystúpenia slovenských športovcov na tohtoročných Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu a Európskych olympijských festivaloch mládeže v Bakuriani a Skopje.
Takmer všetci medailisti, ktorí získali dokopy osemnásť cenných kovov, sa stretli vo štvrtok v olympijskom a športovom múzeu v Bratislave, kde im zástupcovia SOŠV a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR poďakovali za reprezentáciu a odovzdali pamätné dekréty.
„V prvom rade patrí veľká vďaka našim športovcom, že tak úspešne reprezentovali našu krajinu a rovnaká vďaka patrí i rodičom, trénerom, realizačným tímom, všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.
Pre mňa osobne je to aj také zadosťučinenie a dôkaz toho, že olympijský a športový výbor zastrešuje aj neolympijské športy.
Že neolympijský športovec, alebo športovec v neolympijských disciplínach rovnako tvrdo športuje, maká, pripravuje sa.
Zviditeľniť ich úspechy a hovoriť o nich patrí k našej práci a ja sa veľmi teším z toho, že sme mali dnes túto príležitosť. Po druhé, je to fantastický úspech mladých slovenských športovcov, ktorí získali medaily na EYOF-e.
Zaznelo tu, že to boli jedny z najúspešnejších EYOF-ov v histórii Slovenska. Je to dôkaz toho, že tie výsledky sa nerodia ani rýchlo, ani ľahko, ale tá práca, ktorú robíme a ten systém práce, ktorú chceme zaviesť, bude prinášať výsledky.
Keď pri tom zotrváme a keď budeme konzistentní a jednotní, tak sa nebojím o budúcnosť slovenského športu,“ povedal pre TASR Siekel.
Celkovo 18 medailí
Slovenskí reprezentanti získali na spomínaných podujatiach dokopy štyri zlaté, osem strieborných a šesť bronzových medailí.
Zo Svetových hier v Číne priniesli zlato, dve striebra a tri bronzové kovy, z letného EYOF-u v Skopje zlato, päť striebier a dva bronzy a na zimnom mali bilanciu 2-1-1.
O dve zlaté medaily sa postarala najúspešnejšia športovkyňa podujatia v gruzínskom Bakuriani Michaela Straková v biatlone.
„Vždy sa vyhýbam odpovediam na to, koľko medailí by sme mohli priniesť, pretože sa teším z každého úspechu a častokrát je úspech aj kvalifikácia na takéto vrcholné podujatie.
Ale áno, tento počet nás veľmi potešil, aj prekvapil a za seba poviem, že aj prekonal moje očakávania,“ dodal prezident SOŠV.
Tretie Svetové hry
Medzi medailistami bola aj Monika Tadlánek Chochlíková, ktorá získala bronz v thajskom boxe vo váhe do 54 kg a cenný kov si priniesla už z tretích Svetových hier.
„S medailou som spokojná, chcela som bojovať o medailu, pretože to bol šampionát o váhovú kategóriu vyššie ako normálne chodievam.
Mám odtiaľ obrovské množstvo spomienok, ale príde mi to, že to bolo už strašne dávno, aj keď to bolo len pred niečo viac ako mesiacom. No tie spomienky zostali také silné a intenzívne.
Číňania nás privítali naozaj vo veľkom. Brutálne povzbudzovali aj nás cudzincov. Na thajskom boxe sme mali totálne vypredanú halu. Keď si chceli nejakí naši známi kúpiť lístky, tak ich už nezohnali, všetko bolo proste fuč.
Takže mám na to najkrajšie spomienky,“ povedala úspešná bojovníčka, ktorá má zo Svetových hier aj zlato v thajskom boxe do 51 kg z roku 2022 a striebro z kickboxu do 52 kg z roku 2017.
Množstvo spomienok
Tadlánek Chochlíková si z Čcheng-tu uchovala množstvo spomienok, jednou z nich je aj tá po úspešnom štvrťfinále, ktoré ju posunulo do bojov o medaily.
„Keď som vyhrala ten prvý zápas, tak ma prišla pozrieť kamarátka, ktorú nepustili do haly. Takže sme museli ísť von a spolu s nami vyšli z haly aj Číňania.
Mali sme nejakú polhodinku na to porozprávať sa a ja som ju vlastne v úvodzovkách zabila tým, že za mnou chodili tí čínski diváci a fotili sa so mnou.
Aj mi niečo hovorili, ale ja po čínsky neviem, takže som im nič nerozumela. Ale boli veľmi zlatí, podarení. Potom som ešte pre nejakú čínsku televíziu po čínsky hovorila, že milujem Čcheng-tu. Teda dúfam, že som hovorila to a nie niečo iné,“ povedala so smiechom.
Čaká ju Oktagon
Na budúci týždeň ju čaká ešte jeden súboj na podujatí OKTAGON v Bratislave, kde sa stretne s Nemkou Ateneou Floresovou:
„To bude môj posledný zápas tento rok a potom má čaká zaslúžený oddych. Musím si doliečiť zranenia, ktoré mám a dať sa do psychickej pohody, aby som na budúci rok mohla zase makať a zápasiť naplno.
Bude to vlastne thajský box v menších rukaviciach, volá sa to underground pravidlá. A samozrejme, že idem ten zápas vyhrať, som domáca a ja nenechám Nemku ujsť s víťazstvom.“
Ocenení športovci
Medailisti zo Svetových hier:
- Denisa Baránková - zlatá medaila v terénnej lukostreľbe
- Lucia Cmarová - striebro v kickboxe v disciplíne K1 do 60 kg
- Tereza Šmelíková - strieborná medaila v orientačnom behu na strednej trati
- Monika Tadlánek Chochlíková - bronz v thajskom boxe vo váhe do 54 kg, medailu získala už na tretích Svetových hrách
- Marek Škamla, Sára Žuborová - bronz v Pohári národov v motosurfingu
- Emma Strculová - bronz vo finále ženského motosurfu
Medailisti z letného EYOF:
- Karolína Hajduková - zlato v cyklistickej časovke dievčat, historicky prvá Slovenka so zlatom v cyklistike na EYOF
- Filip Gero - dve strieborné medaily v plávaní na 400 metrov voľný spôsob a 400 m polohové preteky
- Zara Záhorská - strieborná medaila v K1 vo vodnom slalome
- Lucia Piliarová - striebro vo viacboji v športovej gymnastike
- Lucia Piliarová, Nela Ostrihoňová a Lilly Murínová striebro v tímoch
- Nela Ostrihoňová - bronz na kladine v športovej gymnastike
- Nela Hejčíková - bronzová medaila v atletike na 100 m prek.
Medailisti zo zimného EYOF:
- Michaela Straková - dve zlaté medaily v biatlone, najúspešnejšia športovkyňa zimného EYOF
- Slovenskí hokejisti do 17 rokov - strieborná medaila z hokejového turnaja chlapcov
- Slovenské hokejistky do 16 rokov - bronz z hokejového turnaja dievčat