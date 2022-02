Zabojuje o titul Oktagonu. Keita o Paradeiserovi: Nikto po ňom nešiel, ja ale necúvam

Súboj Keitu a Paradeisera bude ozdobou februárového turnaja Oktagon 31. Aby toho nebolo málo, víťaz získa dočasný opasok divízie do 70 kilogramov.

Nikto po ňom nešiel, ja ale necúvam. Idem vždy dopredu. Pozrite sa na zápas s Mateuszom Legierskim. Ronald je dobrý bojovník, keď ide dopredu. To sa však zmení, keď bude musieť ustupovať,“ opísal bojovník trénujúci v belgickom Kortrijku.

„Pozeral som sa na všetky jeho zápasy. Je to dobrý postojár. Vyšiel mu najmä zápas s Ardom Adashom, ten však po ňom nešiel, viacmenej pred ním cúval. Skrátka bojoval iba s protivníkmi, ktorí pred ním ustupovali.

Cieľ je titul, na angažmán v UFC netlačí

Spolu so zápasníckymi schopnosťami Keitovi nechýba ani sebavedomie. Po prípadnej výhre verí, že to bude práve on, kto ako prvý v Oktagone porazí šampióna perovej a ľahkej váhy Ivana Buchingera.

„Som stopercentne presvedčený, že ho dokážem zdolať. Chcem s ním bojovať, aj keby to nemalo byť o opasok. Viem, že je to kvalitný zápasník. Má úspechy, skvelú bilanciu, teraz drží dva tituly.

Verím, že ho ale dokážem poraziť. Ide o veľké meno, ktoré chcem zdolať. Prišiel som do Oktagonu, aby som tu bol šampiónom.“

Bojovník s prezývkou Čierny Panter má jasné predstavy o kariére. V Oktagone by chcel okrem titulu aj nabrať ďalšie skúsenosti.