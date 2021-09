Oktagon 28: Naďalej neporazený. Český talent Tichota vymazal Dimitrova

Výsledok: Jakub Tichota poráža Rista Dimitrova na TKO v prvom kole (čas 3:42).

Slová víťaza: Som pripravený na december, vážne chcem zápas s Karetom (poľský bojovník so skóre 2:0 v Oktagon MMA, pozn. red.).

Tá kombinácia pekne sadla, mali sme ju natrénovanú. Súper to nechcel vzdať, ale stálo to za to, zápas som si užil. Fyzicky som bol pripravený veľmi dobre.