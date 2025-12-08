Ďalšia novinka na futbalovom šampionáte. FIFA zavedie špeciálne prestávky

Gianni Infantino počas žrebu MS vo futbale 2026.
Gianni Infantino počas žrebu MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. dec 2025 o 15:45
Tento krok prijala FIFA aj na MS klubov 2025.

Počas každého zápasu na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku budú občerstvovacie prestávky.

V pondelok to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Rovnako ako počas letných MS klubov, ktoré sa tiež konali v USA, sa v polovici každého polčasu odpískajú trojminútové pauzy.

„V každom zápase, bez ohľadu na to, kde sa bude hrať, či tam bude strecha alebo aká bude teplota, budú trojminútové prestávky na hydratáciu.

Samozrejme, ak sa v tom čase preruší hra pre zranenie, situáciu bude na mieste riešiť rozhodca,“ uviedol vedúci organizačného výboru turnaja Manolo Zubiria. Vo viacerých hostiteľských mestách sa počas leta očakávajú vysoké teploty a vlhkosť.

Reprezentácie

Zľava Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.
Zľava Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.
