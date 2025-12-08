Ďalšia novinka na futbalovom šampionáte. FIFA zavedie špeciálne prestávky

Počas každého zápasu na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku budú občerstvovacie prestávky.
V pondelok to potvrdila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Rovnako ako počas letných MS klubov, ktoré sa tiež konali v USA, sa v polovici každého polčasu odpískajú trojminútové pauzy.
„V každom zápase, bez ohľadu na to, kde sa bude hrať, či tam bude strecha alebo aká bude teplota, budú trojminútové prestávky na hydratáciu.
Samozrejme, ak sa v tom čase preruší hra pre zranenie, situáciu bude na mieste riešiť rozhodca,“ uviedol vedúci organizačného výboru turnaja Manolo Zubiria. Vo viacerých hostiteľských mestách sa počas leta očakávajú vysoké teploty a vlhkosť.