Keď už raz Djokoviča pustili, mali ho nechať hrať, vraví Gombos

„Mám za sebou tri náročné zápasy, tak som si doprial deň voľna, nech načerpám dostatok síl. Na to, že hrám grandslam, je žreb 1. kola prijateľný. Určite ma čaká lepší súper, ako Dimitrov či Sinner. Cítim šancu, že by som mohol uspieť,“ povedal Gombos v Instagramovej talkšou Stana Benčata Z Voleja.

Na linke Bratislava – Melbourne nechýbala ani téma okolo Novaka Djokoviča.

Ako to vníma Gombos?

„Je okolo toho už veľký cirkus. Vopred boli dané pravidlá, kedy môže alebo nemôže vstúpiť do krajiny. Viacero hráčov sa vrátilo domov, nezaočkovaní neprišli vôbec. On tu je, chce hrať. Voči iným by to mohlo byť nefér. Na druhej strane, už keď ho austrálska vláda pustila, mali ho nechať hrať. Je to už celé príliš politické,“ povedal Gombos.

