Nóri spoznali súperov v príprave na svetový šampionát. Sú to atraktívne mužstvá, vraví tréner

Nórski futbaloví reprezentanti spoznali súperov pre marcovú prípravu na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
V asociačnom termíne, počas ktorého sa uskutočnia barážové stretnutia o postup na svetový šampionát, si zmerajú sily s hráčmi Holandska a Švajčiarska.
Mužstvo okolo kanoniera Erlinga Haalanda ovládlo kvalifikačnú I-skupinu bez straty bodu. Priamy postup na MS si zaistili aj víťazi „béčka“ Švajčiari a Holanďania, ktorí triumfovali v G-skupine.
Nóri sa najskôr 27. marca predstavia na pôde Holandska, o štyri dni neskôr v Osle privítajú reprezentáciu Švajčiarska.
„Sú to atraktívni súperi, dvaja tradiční účastníci play off, ktorí vyhrali svoje kvalifikačné skupiny,“ konštatoval nórsky tréner Stale Solbakken.
Nórsko bude na šampionáte súčasťou I-skupiny, do ktorej vyžrebovali aj majstrov sveta z roku 2018 Francúzov a Senegal.
Štvoricu účastníkov doplní víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2, teda jeden z trojice Irak, Bolívia, Surinam, pripomenula agentúra AP.