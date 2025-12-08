Nóri spoznali súperov v príprave na svetový šampionát. Sú to atraktívne mužstvá, vraví tréner

Erling Haaland (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil štvrtý gól v zápase I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Nórsko - Estónsko.
Erling Haaland (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil štvrtý gól v zápase I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Nórsko - Estónsko. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. dec 2025 o 17:09
ShareTweet0

Tím okolo kanoniera Erlinga Haalanda ovládol kvalifikačnú I-skupinu bez straty bodu.

Nórski futbaloví reprezentanti spoznali súperov pre marcovú prípravu na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.

V asociačnom termíne, počas ktorého sa uskutočnia barážové stretnutia o postup na svetový šampionát, si zmerajú sily s hráčmi Holandska a Švajčiarska.

Mužstvo okolo kanoniera Erlinga Haalanda ovládlo kvalifikačnú I-skupinu bez straty bodu. Priamy postup na MS si zaistili aj víťazi „béčka“ Švajčiari a Holanďania, ktorí triumfovali v G-skupine.

Nóri sa najskôr 27. marca predstavia na pôde Holandska, o štyri dni neskôr v Osle privítajú reprezentáciu Švajčiarska.

„Sú to atraktívni súperi, dvaja tradiční účastníci play off, ktorí vyhrali svoje kvalifikačné skupiny,“ konštatoval nórsky tréner Stale Solbakken.

Nórsko bude na šampionáte súčasťou I-skupiny, do ktorej vyžrebovali aj majstrov sveta z roku 2018 Francúzov a Senegal.

Štvoricu účastníkov doplní víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2, teda jeden z trojice Irak, Bolívia, Surinam, pripomenula agentúra AP.

Reprezentácie

Erling Haaland (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil štvrtý gól v zápase I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Nórsko - Estónsko.
Erling Haaland (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil štvrtý gól v zápase I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Nórsko - Estónsko.
Nóri spoznali súperov v príprave na svetový šampionát. Sú to atraktívne mužstvá, vraví tréner
dnes 17:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nóri spoznali súperov v príprave na svetový šampionát. Sú to atraktívne mužstvá, vraví tréner