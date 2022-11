Slovenskí basketbalisti si udržali šancu na postup, v dôležitom dueli zdolali Nórov

Aramis Naglič, tréner Slovenska: "Super výhra, všetci sme šťastní. Výborná obrana, Nórom sme dovolili len 56 bodov. Ešte sme hre v postup. Gratulujem chlapcom, dali do toho všetko, čo mohli."

Mário Ihring, hráč Slovenska: "Pocity sú super. Dokázali sme si uchmatnúť víťazstvo proti ťažkému súperovi. Hrali sme kolektívne, bol to bojovný výkon. Nebol to nejaký útočný basketbal, ale myslím si, že dostať 56 bodov vonku je super a to nám vyhralo zápas."