Taliansko čaká dôležitá baráž o svetový šampionát. Do kádra sa vracia útočník Liverpoolu

Federico Chiesa. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 14:27
Nováčikom v kádri Talianov bude spoluhráč Adama Oberta.

Taliansky futbalový útočník Federico Chiesa sa po takmer dvoch rokoch vrátil do nominácie národného tímu.

Tréner Gennaro Gattuso ho zaradil do 28-členného kádra na barážové zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta.

Taliani v prvom z nich nastúpia vo štvrtok v Bergame proti Severnému Írsku a ak uspejú, o päť dní ich v druhom čaká lepší z dvojice Wales a Bosna a Hercegovina.

Útočník Liverpoolu Chiesa, ktorý pomohol Taliansku k zisku titulu na ME 2021, nastúpil na posledný zo svojich 51 duelov v národnom drese na EURO 2024. Premiérovú pozvánku dostal obranca Cagliari Marco Palestra.

Taliansko neuspelo v predchádzajúcich dvoch barážach na MS.

Nominácia Talianska

Brankári: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Neapol)

Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Neapol), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (paríž FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (AS Rím), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Neapol)

Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (AS Rím), Sandro Tonali (Newcastle)

Útočníci: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Neapol), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)

