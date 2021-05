Špinavá hra vo finále? Medzi chlapmi sa to nerobí, vraví šéf vicemajstra

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. „Videli sme finále plné emócií a možno aj špinavej hry. My aj Levice sme chceli vyhrať titul. Vtedy sa už na kamarátstva nepozerá a každý kope len za svoje družstvo,“ zdôraznil pivot Spišských Rytierov Michal Baťka.

„Mrzí nás, ako sa štvrtý duel rozhodol. Medzi chlapmi sa takéto veci nerobia. Hráči mali zápas rozhodnúť v predĺžení na palubovke. Sme veľmi sklamaní. Ťažko sa to predycháva,“ opísal trpkú prehru generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.

Hoci podľa záberov kamier ku kontaktu zrejme došlo, väčšina rozhodcov by takýto faul v absolútnom závere pustila.

Chápem sklamanie Levičanov z ľudského hľadiska, na druhej strane, pravidlá hovoria jasne – faul pri streľbe je faul pri streľbe. Hráč bol vo vzduchu, súper ho fauloval na ruku, dokazujú to aj zábery. Neexistuje časové kritérium, kedy sa takýto zákrok píska či nepíska."

„Áno, faul to rozhodne to bol. Rozumiem, že všetci by radšej videli, že hráči by rozhodli čistou strelou, ale faul tam bol. Nikdy sa nebavíme, či faul nastal v prvej, dvadsiatej alebo poslednej minúte.

Bol to faul? Baťka: Je to na rozhodcoch

Aj Spišiaci sa vyjadrili ku kontroverznému momentu, po ktorom sa tešili z prvého titulu vo vyše 70-ročnej histórii klubu.

Arbitri podľa nich nastavili prísny meter už od úvodu zápasu a pískali sa aj drobné zákroky.

„Či to faul bol alebo nebol je na rozhodcoch. Bol to ich verdikt v danom momente. Už to nemôžu zobrať späť.

Možno, ak by mali k dispozícii videotechniku ako je VAR, vedeli by si to skontrolovať a potvrdiť svoje rozhodnutie,“ uviedol Baťka.