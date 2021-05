Premiérový titul. Spišskí Rytieri vyhrali basketbalovú ligu

Teo Hojč, tréner Rytierov: "Ja som momentálne emotívne dosť prázdny. Bola to ťažká séria, zápas bol šialený. Ešte si to asi musím uvedomiť, určite to príde. Ja som v prvom rade veľmi rád, že sme posunuli klub tam, kam sme ho posunuli. Vieme, kde klub bol a aké časy prežíval. Teraz vďaka vedeniu klubu, mojim všetkým asistentom, ktorí mi pri práci pomáhajú, hráčom a skvelým fanúšikom sa môžeme teraz tešiť z titulu.

Myslím si, že väčšinu zápasu sme boli lepším tímom. Už ten zápas vyzeral, že je vyhratý, ale Levice majú veľmi dobré mužstvo, nadpriemerné na našu ligu. Majú hráčov s charakterom, ktorí sa nevzdali a skoro to otočili. Nakoniec sa na našu stranu priklonilo šťastie, ktoré v basketbale, športe a živote je treba.

Veľký rešpekt Leviciam, ich realizačnému tímu za to, ako pripravili svoje družstvo na celú sezónu a finálovú sériu. Je to klub, v ktorom som pracoval a prežil najlepšie roky. Teraz sa tešíme my."

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Prvotné dojmy sú také, že akokoľvek, ale nie takto. Nehovorím o poslednej akcii. Akokoľvek, ale nie takto. Tým by som to ukončil, to je moje hodnotenie zápasu."

Mário Ihring, hráč Rytierov, MVP play off: "Už som to povedal do štyroch kamier, je to proste neopísateľný pocit, s chalanmi to zažívať. Nikdy nevieme, koľkokrát sa niečo takéto podarí za život. Treba si to užiť, eufória je určite veľká. Cena MVP znamená, že všetci za mnou stáli a verili mi. Tréner mi veril, celý tím mi veril. Nebola to len moja zásluha. Nemal som dobré zápasy, ale myslím si, že chalani ma podržali. Je to individuálne ocenenie, ale všetci k nemu prispeli."