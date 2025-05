Niké Liga Pomáha: Každý kilometer mení životy

„Keď sme tento projekt spúšťali, našim cieľom bolo pomáhať. Teším sa, že sa tento zámer darí napĺňať. Celkovo sme už v rámci projektu Niké liga pomáha podporili tri občianske združenia sumou 60.000 €. To však nie je všetko. Už v najbližšom kole budeme opäť pomáhať. Za každý odbehnutý kilometer futbalistami pôjde združeniu Špeciálne olympiády Slovensko 10 € z Fondu pre budúcnosť športu Niké. Členmi tejto organizácie sú ľudia s rôznymi ťažkosťami, ale aj s obrovskou zanietenosťou pre šport. Tu máme aj my a rovnako aj futbalisti, tak verím, že odbehnú čo najviac kilometrov a my odovzdáme čo najvyššiu sumu,“ povedal zástupca Niké.

Všetkých spája radosť z pohybu

Hráči preto budú motivovaní vydať maximum. „Šport je skvelým prostriedkom na prekonávanie bariér. Mnohým ľuďom pomohol nájsť ich miesto na svete, futbalistov nevynímajúc. Intelektuálne znevýhodnení športovci to majú v mnohých ohľadoch ťažšie ako ich známejší kolegovia, ale obe skupiny spája radosť z pohybu a obrovská chuť víťaziť. Jednoducho, šport je ich diagnóza v dobrom slova zmysle. Som rád, že aj v závere sezóny môžeme spoločne s klubmi a s naším titulárnym partnerom opäť pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Rozvíjame talenty každého

Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko dlhodobo poskytuje tréningy a možnosť súťaženia v športoch olympijských aj neolympijských pre deti a dospelých s intelektuálnym znevýhodnením. Ich cieľ je jasný – prinášať radosť z pohybu, rozvíjať schopnosti a budovať sebavedomie každého jedného športovca bez ohľadu na jeho limity.

„Sme nesmierne radi, že futbalová Niké liga si uvedomuje, že inklúzia nie je len o prijatí, ale aj o akceptácii. Spojenie profesionálnych hráčov so športovcami so zníženým IQ je dôležitým posolstvom pre verejnosť, že aj oni sú súčasťou našej komunity. Aktivita ,Beháme pre Špeciálne olympiády Slovensko‘ v spojitosti s najpopulárnejším športom, zviditeľní ich identitu, že aj oni sú právoplatnými športovcami, že aj oni vedia prekonávať samých seba a taktiež tvrdo a pravidelne trénovať. Výťažok z tohto projektu bude použitý na prípravu športovcov, ktorí sa stali tvárami kampane a na organizáciu športových podujatí, kde vytvárame priestor pre rozvoj ich talentu. Šport predstavuje najkrajšiu a najľahšiu cestu k inklúzii a prehlbuje vzájomné porozumenie medzi všetkými účastníkmi. Ďakujeme Niké za túto iniciatívu,“ vyjadrila sa Eva Gažová, národná riaditeľka organizácie Špeciálne olympiády Slovensko.

Každý pohyb má teraz väčší význam. Preto sledujte Niké ligu s vedomím, že za každým výkonom sa skrýva šanca – šanca pomôcť tým, ktorým šport mení životy.