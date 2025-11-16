Po Kamerune zdolali aj Nigériu. Futbalový trpaslík dobýja africký kontinent, zahrá si baráž

Futbalisti Demokratickej republiky Kongo.
Futbalisti Demokratickej republiky Kongo. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. nov 2025 o 23:08
ShareTweet0

Finále play off rozhodli až pokutové kopy.

Finále play off africkej kvalifikácie MS 2026

Nigéria - DR Kongo 1:1 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:4 na 11 m

Góly: 3. Onyeka - 32. Elia

RABAT. Futbalisti Demokratickej republiky Kongo sa prebojovali do interkontinentálnej baráže o postup na MS 2026.

Rozhodli o tom v nedeľu víťazstvom 4:3 v rozstrele nad Nigériou vo finále play off africkej kvalifikácie v marockom Rabate. V riadnom čase i po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1.

Interkontinentálna baráž o dve miestenky na svetový šampionát sa uskutoční v marci v Mexiku za účasti šiestich tímov. Okrem DR Kongo sú už istými účastníkmi Bolívia a Nová Kaledónia.

Reprezentácie

Futbalisti Demokratickej republiky Kongo.
Futbalisti Demokratickej republiky Kongo.
Po Kamerune zdolali aj Nigériu. Futbalový trpaslík dobýja africký kontinent, zahrá si baráž
dnes 23:08
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Po Kamerune zdolali aj Nigériu. Futbalový trpaslík dobýja africký kontinent, zahrá si baráž