Chára dosiahol v NHL ďalší míľnik, pomýšľať môže aj na rekord

"Vždy je pekné dosiahnuť míľniky, ale keď sa tak stane, je to len krátky oslavný moment. Samotný proces si vyžaduje čas. Sú to roky, veľa dní stavených bez rodiny. Ja som si to však vždy užíval," cituje Cháru oficiálny web NHL.

Stevens: Môže hrať tak dlho, ako chce

Na otázku, ako dlho ešte plánuje hrať hokej sa Slovák vyhol konkrétnej odpovedi: "Uvidíme, ako všetko bude fungovať po skončení sezóny."

Stevens uznal, že hokej sa zmenil od čias, kedy hrával on. Je rýchlejší a hrá sa z jednej strany na druhú. Podľa neho však môže byť Cheliosov míľnik ohrozený.

"Je to múdry človek a pokiaľ to bude chcieť, môže to dokázať. Môžete hrať tak dlho ako chcete, keď máte odhodlanie ako on," povedal Stevens na adresu Cháru.