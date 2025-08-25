Kanadský obranca ukončil aktívnu kariéru. Odohral 14 sezón v profilige

Archívna fotografia.
Archívna fotografia. (Autor: SITA/AP)
TASR|25. aug 2025 o 19:56
Absolvoval počas kariéry dovedna 822 stretnutí v základnej časti.

NEW YORK. Kanadský hokejista Tyson Barrie oficiálne ukončil aktívnu kariéru. Tridsaťštyriročný obranca tak urobil po 14 sezónach v NHL.

V rámci profiligy postupne hral za Colorado Avalanche, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Nashville Predators a jeho posledným pôsobiskom bolo Calgary Flames.

Barrie odohral počas kariéry dovedna 822 stretnutí v základnej časti. Nazbieral v nich 508 bodov za 110 gólov a 398 asistencií.

Premiéru v súťaži absolvoval v sezóne 2011/12, keď debutoval za Colorado, ktoré po ňom siahlo v 3. kole draftu 2009 z celkovej 64. pozície.

Za „lavíny“ hral osem ročníkov, následne strávil rok v Toronte, tri sezóny obliekal dres Edmontonu, jeden a pol roka strávil v Nashville.

Za Calgary odohral v uplynulej sezóne iba 13 duelov s bilanciou 1+2.

Na konte má dve medaily z majstrovstiev sveta. Bol súčasťou zlatého tímu „javorových listov“ na šampionáte v Česku v roku 2015, o dva roky neskôr získal s Kanadou striebro.

NHL

